高市「台灣有事」風波日本想降溫？翁履中：北京說了算

日本首相高市早苗因「台灣有事」，引發中日兩國外交危機。在野的立憲民主黨議員直指高市早苗那段發言，屬於個人論點。旅美教授翁履中表示，日本想要降溫，主動權現在完全在北京。北京什麼時候決定要讓整個形勢緩和，北京說了算。

翁履中12日在中天《全球大爆卦》節目中表示，如果美國戰爭部評估，中美軍事實力縮小，日本自衛隊防衛能力、軍事能力跟中國大陸的距離，是否太樂觀了，所以高市早苗手上的牌，絕對不是日本的防衛力量，就是民調高而已，但也就是靠著民調，內部自我支持的力量，來撐住高市早苗跟中國大陸對抗的心情， 但是對她也造成壓力，沒有辦法退縮。

翁履中接著表示，只要任何國家遇到緊張危機的時候，都會去鞏固領導中心。911發生時，小布希民調衝到90幾趴；現在日本也在經歷這樣的情況，這個民調到底能夠支撐高市早苗多久，其實還有待觀察。

翁履中指出，日本國內自民黨，包括在野陣營，現在開始紛紛點出這是首相個人行為，或者說這是一個失言，日本必須積極降溫。當政治界菁英開始出現不同意見時，高市的壓力也是非常巨大的。

翁履中更點出，中日若要降溫，基本上日本再怎樣努力，恐怕主動權都完全不在日本，主動權現在完全在北京。北京決定什麼時候放過日本、什麼時候決定要讓整個形勢緩和，只由北京說了算。

