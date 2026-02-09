「高市」大勝！ 日本熊本武將隊、八王子啦啦隊將助陣高雄燈會
〔記者王榮祥／高雄報導〕日本首相高市早苗領導的自民黨在眾議院選舉大獲全勝。高雄市政府今順勢PO出熊本城迎賓武將隊在高雄燈會演出盛況，同時宣布八王子市東京都立大學男子啦啦隊MAXONS，也將於2月下旬助陣高雄燈會。
高市府行政暨國際處說明，高雄燈會冬日遊樂園於2/7熱鬧登場，高雄的日本友好城市團隊也接力來台演出助陣，為活動注入濃厚多元國際氛圍。
日本熊本市深受歡迎的「熊本城迎賓武將隊」，於2月7日及8日再度受邀來到高雄，由加藤清正、細川忠興、島津義弘等武將角色，攜手熊本市吉祥物「肥後丸」帶來精彩互動演出，感染力十足的舞台魅力與熱鬧氣氛，邀請市民與遊客欣賞。
武將隊員更大秀苦練的中文，大喊：「馬到成功、馬上發財！」提前祝賀農曆新年獲得滿堂喝彩。
高市府指出，這次來訪為熊本城迎賓武將隊第6次赴高雄演出，不僅展現熊本獨特的歷史文化魅力，也再次見證高雄與熊本多年來深厚的城市情誼；熊本城迎賓武將隊以生動重現熊本及九州歷史人物聞名，透過專業角色扮演與熱情互動，拉近與觀眾之間的距離。
這次演出結合歷史、文化與娛樂元素，搭配吉祥物「肥後丸」親切活潑的演出風格，現場氣氛熱烈，讓市民在參與高雄燈會之際，也能近距離感受日本文化特色，展現高雄作為國際城市的多元與開放。
高雄市行國處長張硯卿表示，接下來日本友好城市八王子市也將於高雄燈會接力演出，2月21日至22日的下午5點和6點，邀請八王子市東京都立大學男子啦啦隊MAXONS登場，以充滿青春活力與震撼力的演出，注入更多元的國際交流風貌。
