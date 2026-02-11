高市「大和魂」不撤台灣有事！他:KMT如水蛭「只會這樣吸」！

論壇中心／綜合報導

日本首相高市早苗領導的自民黨在眾議院選舉大勝，拿下316席，獨自超過3分之2門檻，高市早苗昨（9日）表示，對於與中國對話持開放態度，中國外交部發言人林劍卻要求日本「撤回高市涉台錯誤言論」。專欄作家吳崑玉表示，高市早苗已經表達了她的態度「老娘就是要這樣做」、「台灣有事就是日本有事」，反觀國民黨卻如「水蛭吸對岸大腿」。

吳崑玉在《台灣向前行》節目中指出，日本人是有大和魂的，骨子裡還是有武士道的，日本人很會忍，受到欺負的時候可以忍，「但是你不要不合理，如果把我壓榨到頭蹭到地上還在踩的時候，我就是跳起來跟你對戰，我寧可玉碎」，這個是日本人的精神、血性，但是把血性兩個字用在國民黨身上就浪費了。

對比高市早苗的武士道、血性，吳崑玉直指國民黨的體質就是「水蛭」，國民黨金主CK楊曾說「要撐起國民黨的脊樑」，但國民黨是「水蛭」沒有脊樑，而水蛭的血性來自「那隻白白的大腿」，「對岸那條大腿太肥、太好吸了」。他原來跟美國那麼好，現在為什麼那麼討厭美國，因為美國人現在不支持他「不讓他吸」，他就跑到對岸去吸，講白了就是這麼回事。

吳崑玉認為，台日關係在共同的敵人面前，還是那一句老話，「愛有排他性，恨有連結性，當我們都有共同的敵人的時候，一定會變成好朋友的」。

