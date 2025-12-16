高市：存立危機事態 台屬個別判斷

日本首相高市早苗上月初稱，「台灣有事」可能構成「存立危機事態」，中日關係因而惡化。高市16日針對存立危機事態的認定條件，表示「美國以外對象符合條件的可能性相當有限」。至於是否包括台灣，她僅稱「並非預先特定的對象，將依據個別具體情況判斷」。

高市16日上午赴參議院預算委員會備詢。立憲民主黨黨團的參議員廣田一（無黨派）提出質詢，就行使「集體自衛權」所需滿足的存立危機事態條件，亦即「與我國有密切關係之他國遭受武力攻擊」的認定標準，追問高市是否將台灣納入對象。

高市答詢說，「同盟國美國基本上符合此定義」。高市指出：「除美國外，其他外國符合此條件的可能性在現實中相當有限。」關於台灣，她僅表示「並非預先特定的對象，須在武力攻擊發生時依據個別具體情況判斷」，未予明確表態。

高市上月7日在眾議院答詢時稱，台灣有事可能構成存立危機事態。高市在參院委員會上就此表示：「此發言被解讀為超越政府既有立場，我將以此為反省點，面對今後國會辯論。」

參議員廣田要求高市撤回在眾院答詢內容。高市重申：「怎樣的事態符合，將根據實際發生事態的情況綜合判斷。政府立場一貫如此。」廣田追問，政府之後是否要維持「對台灣有事這類假設性問題，將避免作答」立場。高市未答應將排除台灣有事假設。

廣田又提到，政府之前向議員公開的「答詢要點」中，並未包含高市的相關答詢，質問高市是否在眾院「臨場發揮」。高市未予回應，廣田當場斥責「太過分」，導致質詢中斷。

質詢重啟後，廣田直言，「首相，請您像『奈良漬』（醬菜）般切實展開論辯。您明明充分理解我的質詢主旨，卻刻意迴避答覆」，並追問，「關於台灣有事的發言，終究是首相的個人見解吧？」

高市則提及，現場展示的看板顯示，她曾說台灣有事可能構成存立危機事態，但強調後續發言均基於政府既定立場。廣田再度批判：「雖屬見解分歧，但高市的發言無助於國家利益。」對此高市僅回應，她在眾院答詢內容，是與立憲民主黨籍眾議員岡田克也在討論各種想定狀況時所說，強調政府立場始終如一。