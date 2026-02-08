高市「寒冬奇襲」 眾院投票率21.64％ 結果深夜出爐

日本眾議院改選投票今天登場。（圖／翻攝自日本眾議院官網）





日本眾議院改選投票今天登場，不少地方出現警報等級大雪，許多民眾冒雪投票，截至下午4點，日本全國投票率為21.64％，比上屆減少2.65％，鳥取縣多個投票所甚至提前兩小時關閉。日本首相高市早苗發動「寒冬奇襲」，眾院選舉變她的「信任投票」，高市早苗已於5日完成投票，坐鎮官邸，緊盯選情，開票結果預計將於深夜大致底定。

8日日本眾院大選投票日，剛好碰到入冬最強寒流，就連東京國會大廈也被茫茫白雪籠罩。

大雪中有選民撐著傘，手拿選舉通知，就是要來投下神聖的一票。

東京選民：「雪下這麼大，連東京都變成這樣，其他地方可能更嚴重，但不能只想到天氣，對我來說穩定政權很重要，在寒冷天氣投票，也是沒辦法的，雖然有些人可能會覺得，太冷就不想出家門，以這裡的距離來說應該還好，但對鄉下的人來說，可能就會比較辛苦。」

在京都投票所，選務單位還出動剷雪隊，就怕恐怖積雪阻礙選民投票，在暴雪區青森，有老阿嬤拄著滑雪杖，小心翼翼前往投票。

青森選民：「真的好累喔，希望政府多體諒我們啊，因為大雪讓我迷路了，花了一點時間才找到投票所。」

在福島鄉下，還出現家庭式投票所，為的就是避免讓雪國民眾花費太多力氣前往投票，但大雪的確影響投票率，這場為期16天的超短選戰，首相高市能否取得最後勝利，預計最快在深夜，就能揭曉大致結果。

