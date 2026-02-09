高市一強 中日關係更不確定

8日舉行的日本眾議院大選結果揭曉，由首相高市早苗領軍的自民黨大獲全勝，單獨取得316席，形成單一政黨過半的強勢執政局面。自民黨的執政夥伴日本維新會亦表現不俗，拿下36席，兩黨合計共取得352席，確立執政聯盟在眾議院的穩定多數。

分析自民黨能夠大勝的最「牛」（COW）組合，包括了中國（China）、在野黨（Opposition）、女性領導者（Woman）的要素。首先，在中國因素方面，高市首相上任初期，「台灣有事」的論調引發中國不滿。然而近年來中國觀光客在日本大量旅遊、掃購不動產的現象，已逐漸轉化為選民對中國普遍的不滿情緒。

自民黨此次的勝利，某種程度上反映出選民對高市相對強硬的對中立場表示支持。中日關係的對立已不再僅停留於外交與安全層面，而是逐步滲透至社會日常與選舉政治中，對往後中日關係的互動增添更多不確定性。

在野黨因素方面，此次眾院選舉表面上看似高市首相突然宣布解散國會、提前改選，但真正助攻自民黨大獲全勝的，反而是在野陣營自身的策略選擇。立憲民主黨與公明黨宣布合併，組成「中道改革連合」，無疑是高市的最佳助選團。由於此兩黨過往在政策主張、支持基礎與政黨本質上本就存在明顯差異，此次整合，雖試圖以「改變政治」的口號訴諸選民，卻有諸多施政方向未能清楚說明，反而造成混亂與不安，這樣的結盟比高市閃電解散國會，更像是一場高風險的政治豪賭。

另一方面，從此次選戰各政黨所提出的政策主張來看，內容多集中於刪除或調降消費稅等議題，彼此間差異有限，缺乏足以說服選民的創新與長期藍圖。在政策選項趨於同質的情況下，對於必須在穩定與變動之間做出抉擇的選民而言，繼續將執政權交付給已有施政經驗的自民黨，反而成為相對理性的選擇。

最後，在女性領導者方面，高市此次能夠率領自民黨取得壓倒性勝利，其關鍵因素並不在於自民黨已徹底擺脫過去金權政治的負面形象，亦非選民普遍認定該黨已全面革新，而是在於高市本人敢於表態、果斷行事的政治風格，成功凝聚支持並獲得選民認同。對部分選民而言，這種女性領導者清晰且具行動力的領導形象，相較於模糊折衷的政治語言，更具吸引力。

隨著自民黨在選後鞏固國會多數，外界普遍預期，高市政權將更積極推動修憲進程，並持續強化防衛體制，展現其鷹派路線。此一方向，勢必成為未來日本政治的重要觀察焦點。在「高市一強」取代「自民一強」的概念後，未來高市與在野黨的競技場將轉移到參議院。（作者為中國文化大學政治系教授）