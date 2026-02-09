「高市一強」橫掃眾院 親中派潰敗台借鏡？1／167剩49 眾院選舉「親中派大敗」 最大在野黨2代表辭職

中道改革聯合共同代表宣布辭職（AP）

日本眾議院大選今（9日）開票完畢，最大在野黨中道改革聯合，從選前的167席，驟減至剩下49席，2名共同代表今天下午宣布辭職負責。立場親中的中道前眾議員岡田克也，去年在國會質詢日本首相高市早苗，誘導她說出台灣有事發言，這次選舉也輸給自民黨候選人，無緣第13次連任。

在鎂光燈、不斷閃爍下就坐。日本最大在野黨、中道改革聯合2名共同代表，9號下午出席記者會，替這次眾議院大選慘敗，做出政治責任。

中道改革聯合共同代表野田佳彥：「我和齊藤(鐵夫)共同代表大致上說了，『想替這次歷史性大敗負責，辭去職務』。」

為了對抗、日本首相、高市早苗政權，立憲民主黨和公明黨、攜手合作，在1月16號成立、中道改革聯合。不過，這個倉促成軍的新黨，卻沒有奏效，從眾議院選前的167個席次，大幅減少到49席。

中道改革聯合共同代表野田佳彥：「我覺得我罪該萬死，深切感受到該負責，拿不出結果這件事，果然只能說是我能力不足。」中道眾議院大選慘敗，黨內大咖紛紛輸給高市帶領的自民黨候選人。

中道共同幹事長安住淳，一手促成、立憲民主黨和公明黨合作，但這次在連任10屆的選區慘敗，打算辭職負責。

中道的83歲重量級前眾議員、小澤一郎，從1969年連任19屆至今，也不敵高市旋風。去年在國會質詢高市、套話出台灣有事發言的中道前眾議員、岡田克也，因為自身行為，加上親近中國的立場，無緣第13次連任。

中道眾議員落選人岡田克也：「大家真的非常抱歉，敗選原因有2個，其中1個果然是高市旋風。」中道的立場，被日本輿論視為、相對親近中國。除了黨內議員、不斷攻擊高市的台灣發言之外，中國官媒新華社也曾撰文、肯定中道的反高市路線。

不過如今眾院選舉，慘敗給自民黨，中道2名代表引咎辭職，預計18號之前、舉行黨魁選舉，新任領袖是否繼續親中路線，備受各界矚目。

鏡新聞已上架86台，若無法收看，請洽詢當地系統台。





