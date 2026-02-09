「高市一強」橫掃眾院 親中派潰敗台借鏡？2／高市旋風！「賽車女郎、安倍姪子、台灣女婿」都勝選

高市早苗日前積極替黨內候選人站台助選，成功讓自民黨大勝。（AP）

日本眾議院大選，自民黨獲得史上最多席次，身兼自民黨總裁的日本首相高市早苗功不可沒，她選前跑遍日本22個都道府縣，替黨內候選人站台助選，促成前首相安倍晉三的姪子岸信千世、台灣女婿山口晉，還有前賽車女郎森下千里，都當選眾議員，而一手造就高市首相的自民黨副總裁麻生太郎，也順利勝選。

自民黨副總裁、眾議員麻生太郎vs.競選團隊：「麻生老師萬歲、萬歲、萬歲、萬歲。」歡呼聲中，深深一鞠躬，日本自民黨副總裁麻生太郎，8號晚間，在眾議院選舉中勝選，展開第16個議員任期。

曾經當過首相的麻生，現年85歲，至今仍在日本政界屹立不搖，去年還一手幫助高市早苗坐上首相大位。

自民黨副總裁、眾議員麻生太郎：「我們的日本一定會，至少會成為輝煌的日本，我們能持續打造強而有力的政治和經濟。我想持續造就那樣的日本。」

這次日本眾院大選，讓人驚奇的還有自民黨候選人森下千里，她以黑馬之姿，開票2分鐘，就翻轉過去一直屬於在野黨的宮城縣第4選區。

自民黨眾議員當選人森下千里：「我會持續讓日本列島更加富強。我會和大家一起持續努力下去，謝謝。」現年44歲的森下千里，曾經當過賽車女郎、寫真女星，並跨足演藝圈，擁有一票忠實粉絲。

森下2021年轉戰政界，參選眾議員失利，2025年就任高市早苗內閣的環境大臣政務官，並在這次眾議院大選，獲得高市親自站台助選，成功擊敗連任10屆的對手中道改革聯合幹事長安住淳。

中道幹事長、眾議員落選人安住淳：「全國也在高市政權旋風的情況下，現在包含年輕人，也陷入艱難苦戰。」高市旋風，帶動自民黨，拿下史上最多眾院席次。

前首相安倍晉三的侄子岸信千世，在山口縣第2選區，擊敗中道黨的老將連任眾議員。身為台灣女婿的自民黨前眾議員山口晉，則成功從中道黨手中，奪回埼玉縣第10選區。

自民黨眾議員當選人山口晉(1/26)：「高市首相說，因為我的妻子是台灣人，大地震之際，哪國援助日本最多呢，那果然是台灣。」

高市的左右手、日本防衛大臣小泉進次郎，開票當天深夜，在X平台發影片指出，包括他自己的選區在內，神奈川縣取得全勝，可見在高市旋風下，自民黨戰無不勝。

