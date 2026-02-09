高市「愛重金屬、阪神虎」小泉進次郎「高中是二壘手」 TBS註解掀熱議…網喊：希望台灣也有

日本眾議員2/8選舉，TBS電視台於當選人加上「註解」，引發網友討論。翻攝Threads



全世界矚目的日本眾議院選舉昨天（2／8）投票，在首相高市早苗的高人氣助攻下，執政聯盟自民黨與日本維新會大獲全勝，光是自民黨就拿下316席，超過總席次的三分之二（316席），加上日本維新會的36席，執政聯盟手握352席。不過，昨天開票過程，也傳出不少花絮，不少台灣與日本網友都鎖定TBS的開票直播，因為在當選者都會加註「一言」，簡單解釋愛好興趣或是特別之處，也變成網友熱議話題。

根據網友紀錄的內容，這些註解包括，高市早苗「喜歡重金屬和阪神虎♡」；小泉進次郎「高中時代是第一棒二壘手」；津島淳「太宰治的孫子 巴黎出生」；穂坂泰「大學時代的研究主題是腦波」；松野博一「黑金問題請辭官房長官」，網友也笑翻說，黑金這件事寫出來好嗎？

廣告 廣告

日本眾議員2/8選舉，TBS電視台於當選人加上「註解」，引發網友討論。翻攝Threads

另外寫上愛吃美食似乎是不會錯的選擇，包括田中良生「比起檸檬 炸雞是美乃滋派」；森英介「伴手禮經典款是peanuts butter」；今枝宗一郎「甜點是正義 鮮奶油派」；衛藤博昭 「甜點男子四寶爸」；中曽根康隆「一週5天也OK！超愛吃咖哩」，網友笑說，不知道他的咖哩是不伴還是要伴？

最後不少當選人則是以專長留下印象，包括古川直季「特技是婚禮司儀」；山田賢司 「本地慶典搗麻糬的專業級手腕」；赤間二郎「1/1的例行事項是冬泳」；石井拓「人生第一次當選是小學的兒童會長選舉」。另外，就是特殊的心情抒發，包括田村憲久「女兒結婚了 一半開心一半寂寞」；東国幹「除雪是消解壓力的方式」；衛藤博昭「甜點男子四寶爸」；古川元久「感覺快要高血壓了要對可樂餅節制了」，網友笑說，應該不只可樂餅？

除了日本網友津津樂道外，不少網友也在Threads討論，這樣的方式讓政治人物更貼近人民生活，也可以窺見眾議員當作「人」的那一面，網友紛紛敲網：台灣也可以有嗎？

更多太報報導

北捷縱火犯「台大、留日高學歷」 重劃淪無家可歸！曾喊過年也要跟他拚了

林宅血案「7歲雙胞胎陳屍地下室」 林義雄倖存長女曾拿金曲獎！陶晶瑩哽咽介紹她

新影片證實「無照廠商進手術房執刀」 台中榮總2醫師各100萬交保！檢方抗告