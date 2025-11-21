高市：推進日中戰略互惠關係不變

日本首相高市早苗「台灣有事」言論引發大陸反彈，21日高市對此表示，她上月底與大陸國家主席習近平會談時，確認要推進戰略互惠關係，「這個大方向沒有改變。」大陸外交部則回應說，若真心希望發展戰略互惠關係，就必須收回錯誤言論。

高市7日在眾議院答詢時，被問及台灣有事是否構成「存立（存亡）危機事態」，她明確指出，假設大陸對台實施海上封鎖，「如果是動用戰艦，伴隨使用武力的情況」，就可能構成這種事態，日本可行使集體自衛權。21日下午，高市搭乘政府專機自羽田機場啟程，將出席22至23日在南非約翰尼斯堡舉行的20國集團（G20）峰會。出發前，她在首相官邸接受記者團採訪，被問及是否撤回關於「台灣有事」的表述。

高市回應說，「怎樣的事態屬於（存亡危機事態），政府會結合實際發生的事態以及個別具體情況，綜合所有資訊做出判斷」。她解釋道，「此項說明自（2015通過）和平安全法制（安保法制）成立時起，安倍晉三前首相任內政府便反覆闡明。本人亦多次重申此答詢立場，政府的立場是一貫的。」

高市在國會答詢台灣有事後，首度提及日陸關係，但針對陸方的反彈，她未予置評。被問及G20峰會期間，是否可能與大陸國務院總理李強會晤，高市僅表示「上月底我與習主席確認要推進戰略互惠關係，構築建設性、穩定的雙邊關係，這個大方向沒有改變」，未提及具體會晤安排。大陸外交部多次表示，在G20峰會上，李強「沒有會見日方領導人的安排」。日媒指出，高市與李強舉行正式會談的可能性極低，而能否在場邊以非正式形式接觸對話，成為外界關注焦點。

大陸外交部發言人毛寧21日在記者會上說，日方如果真心想發展中日戰略互惠關係，構建契合新時代要求的建設性穩定的陸日關係，就應該恪守陸日4個政治文件精神和所做的政治承諾，立即收回錯誤言論，切實把對陸承諾體現在實際行動上。毛寧所指的承諾即包括「一個中國」原則。

高市10日曾表明無意撤回自己的說法，但稱今後在國會答詢時，關於特定想定狀況，會謹慎避免明確表態。日本官房長官木原稔21日表示，「首相的發言極可能被解讀為個案研究」，「若存在可能引發誤解之處，今後須採取極度謹慎的應對方式。」高市上任首相滿月。《每日新聞》指出，陸日關係惡化，導致高市政權「蜜月期」消失。