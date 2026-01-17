高市「新聲話語」影像共創新住民藝術賦權

由內政部新住民發展基金補助、高市府社會局指導、社團法人台灣凝愛關懷弱勢協會主辦的「新聲話語-新住民藝術賦權影像共創計畫」，於昨（十七）日上午在高雄市立圖書館總館舉行成果影片發表會及映後座談，近百位新住民及觀影民眾一同透過影像，看見新住民家庭真實而動人的生命故事與文化力量。

高市府社會局長期透過五處新住民家庭服務中心推動新住民家庭支持服務，這次影像共創計畫由路竹新住民家庭服務中心集結來自不同國家的十一個新住民家庭共同參與，從故事發掘、腳本撰寫、拍攝實作到後製剪輯，陪伴新住民朋友一步步學習如何把自己的生命經驗轉化為影像敘事，完成一部紀錄影片，內容涵蓋家庭關係、工作職場、親子互動與情感經驗等多元主題，真實呈現新住民家庭在臺灣生活中的努力、韌性與溫柔力量。

廣告 廣告

社會局副局長葉玉如表示，高雄是一個友善移民的海洋城市，因應未來新住民基本法擴大適用對象後，新住民人口將持續增加，社會局希望能夠讓民眾更加理解不同文化、傾聽多元聲音，輔導路竹新住民家庭服務中心運用影像作為藝術賦權的工具，讓新住民不只是被記錄的對象，而是透過自我探索與表達，主動成為文化的創作者與敘事者。這次透過參與式影像創作與公開放映，不僅提升新住民的媒體近用權，也讓民眾看見新住民家庭真實而動人的生命故事，為多元、包容的臺灣社會注入更多溫柔而堅定的力量。

承辦路竹新住民家庭服務中心的社團法人台灣凝愛關懷弱勢協會洪惠月執行長指出，這部影片最特別的地方在於全片由新住民用手機拍攝，全程親自參與、共同創作完成；過程中有位新住民母親在子女陪伴下，回到初來台時曾經學習中文的小學，重溫當年在教室學習的回憶，有的家庭則是全家總動員協助燈光、場景與走位，讓影像成為連結親情與記憶的重要橋樑。更重要的是，在共創過程中，許多原本沉默、不敢表達的新住民，逐漸說出心中深藏已久的情感，也在彼此的生命經驗中找到支持。