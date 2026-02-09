高市「森林熊的秘密城堡」啟用 楠梓親子新地標

高雄後勁公園兒童遊戲場「森林熊的秘密城堡」。（記者吳門鍵攝）

記者吳門鍵／高雄報導

高雄市楠梓區後勁公園兒童遊戲場「森林熊的秘密城堡」九日正式啟用，一隻張開雙臂迎賓的巨大粉紅熊成為園區最吸睛的視覺焦點，吸引不少親子前來體驗。

市長陳其邁出席啟用典禮時表示，楠梓因產業發展快速成長，公共建設必須同步到位，今年也將陸續有多座特色公園完工啟用，為城市保留更多綠地空間，滿足市民休憩與親子需求。

陳其邁指出，後勁公園的改造不僅是景觀翻新，更象徵社區活力的再升級。公園從過去的工業記憶，轉型為結合生態、休閒與健康的城市綠肺，展現市府對地方歷史的尊重，以及對永續環境的承諾。他也強調，兒童遊戲場以「有熊出沒」為主題，翻轉傳統公園印象，讓孩子在安全、自然的環境中探索與成長。

工務局表示，改造工程過程中特別重視公民參與，一一二年四月至五月共舉辦三場說明會，邀集議員、里長、居民及相關團體共同討論，並依建議進行調整，讓公園成為全齡共享、親子共融的新地標。同時也堅守「尊重場域紋理、守護大樹記憶」原則，保留既有老樹與自然脈絡。

後勁公園位於海專路旁，面積約三點九三公頃，鄰近捷運R20後勁站，周邊學校與住宅密集，是楠梓重要的生活公園，工程導入生態工法與低衝擊開發策略，強化雨水滲透與蓄存功能，打造會呼吸的彈性綠地。園內規劃九大遊戲區、三十項設施，並以飄浮步道串聯，兼顧孩童遊戲與長者休憩。