高市：無立場認定台灣法律地位

日本首相高市早苗26日在黨魁辯論會上，正面回應「台灣有事造成日本存亡危機」發言引發的日中緊張。高市強調，她並未逾越政府立場，重申日本因《舊金山和約》，已放棄對台一切權利，並無立場認定台灣法律地位。立憲民主黨代表野田佳彥批評，高市對敏感議題明確表態，有損國家利益。

日中緊張關係未解，不過美國總統川普日前先後與大陸國家主席習近平、日相高市通話後，25日搭乘空軍一號往佛羅里達州過感恩節時，心情輕鬆地對媒體表示，他與2位領導人都聊得非常好，「我認為那塊區域目前情勢良好。」

然而，高市在國會仍有苦戰。日本參眾兩院國家基本政策委員會聯合審議，26日由首相與各黨魁進行一對一質詢。野田批評高市發言欠妥，要求她解釋本月7日為何談到「台灣有事」的動機，並質問高市該對日中關係惡化負多大責任？

高市回應，因《舊金山和約》內容，日本已放棄所有對台權利，因此「無權決定或承認台灣的法律地位」，現在是與台灣維持非政府性質的實務關係。

主張「台灣地位未定論」者認為《舊金山和約》明確規定日本「放棄對於台灣及澎湖等島嶼之一切權利」，但並未說明日本放棄的權利應移交給哪個國家，造成台灣主權的歸屬在法律上成為未定狀態。野田主張，美國對台政策維持模糊，而日本卻明確表態，「損害國家利益，是武斷的決定」，並質疑她的發言是否僅為個人見解。高市表示，內閣已於25日再次確認政府立場如同答辯所述，「不多不少，僅此而已」。

此外，高市也在辯論中多次澄清，她先前的答覆是在預算委員會面對具體提問的「誠實回答」。她解釋，在野黨議員追問台海情境，特別點名「海上封鎖」等情境後，她才重申過去在電視節目中表達的觀點。高市重申，日本政府對「存亡危機」的認定一直都是「依具體狀況做綜合判斷」，安倍政府在制定安保法案時亦是如此。雖然在野黨對高市迭有怨言，但川普在空軍一號上對媒體表示，他與高市「聊得非常好，我和她關係很好」。川普接著說，與習近平也有非常好的對話。

川普說，與習近平在電話裡談了很多事情，主要是談貿易及採購美國農產品，他要求習近平「加快購買速度、購買更多美國農產品」，而習近平也同意，「我認為習主席會讓我們感到驚喜。」《路透》報導，貿易商透露，自25日以來，大陸至少再購買了10船美國大豆。