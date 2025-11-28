高市「無立場認定」說 謝長廷：未承認台灣是哪國一部分

針對日本首相高市早苗日前「日本沒有立場認定台灣法律地位」的說法，總統府資政謝長廷今天(28日)出席「友誼水產，善的循環」記者會時表示，台灣人都應注意高市這句話，因為這代表日本政府沒有承認台灣是哪一國的一部分，也不會去認定台灣屬於哪一個國家，所謂日本承認台灣是哪國一部分的「謠言」都因此不攻自破。

因應這次中國暫停進口日本水產品，台北大同扶輪社與總統府資政謝長廷號召民眾用實際行動支持日本。謝長廷表示，幾年前中國片面限制台灣鳳梨進口時，日本政界與民間團體一起力挺台灣，促使台灣鳳梨在2021年輸日數量大增8倍。

謝長廷指出，政府之間或許有不同意見，但不應因此制裁人民，所以希望像當年日本挺台一樣，透過民間力量幫助日本人民，以扶輪社為例，社友3萬多人，1個人若吃3個日本干貝，數量也不少，加上各扶輪社每週固定聚餐或聚會，相信可以源源不絕持續相挺日本水產品。

中國對日本的不滿，源自日本首相高市早苗11月7日在國會回應在野黨議員質詢「台灣有事」時的答詢內容，謝長廷表示，高市的說法是在台灣海峽已被封鎖的情境裡，軍艦都開出來當然會造成鄰國的存亡危機，所以外界不應混淆「兩岸和平談判」與「台海遭到軍艦封鎖」這兩種不同時空狀態。

謝長廷進一步指出，高市26日在黨魁討論會裡陳述的「日本根據舊金山和約放棄有關台灣全部的權利與權限，沒有立場認定台灣的法律地位」這段話，反而更值得台灣人注意。

謝長廷解讀，高市的說法並非個人意見，因為從50年前至今的日本首相「都是這樣講」，謝長廷說：『(原音)很多人講說日本承認台灣是哪一國的一部分，是美國的一部分、菲律賓的一部分、中國的一部分，有沒有可能？不可能嘛，因為她在國會已經講了，日本沒有資格、也不會去認定台灣屬於哪一個國家，所以這個非常重要，這是我們知道的很多謠言都不攻自破。』

謝長廷同時提出另一個角度的觀察，就是近期也被持續討論的「戰後國際秩序」，他認為這樣的討論會「把美國帶出來」，因為戰後秩序同樣來自「舊金山和約」，這正是由美國主導，而「把美國帶出來」對台灣的利弊得失，各界可以多方思考。

另外，日前傳出謝長廷曾用珠寶賄賂高市，他對此再次駁斥，並強調以郵寄方式進行賄賂根本是件不可能的事。謝長廷還研判造謠者或許是位軍人，身處封閉環境，沒有社會經驗，所以才有這種荒唐說法。