高市「理解台灣是中國一部分」 藥師：外交部會抗議嗎

日本首相高市早苗上月初就台灣有事的國會答辯引發的震盪持續，她今（3）日在參議院全體會議上被問到日本政府對台立場時強調，自從1972年在《中日共同聲明》中承認中華人民共和國為中國唯一合法政府以來，此一立場完全沒改變。對此，時常評論時事的藥師林士峰酸問，青鳥會出征高市早苗嗎？外交部會跟日本抗議嗎？

公明黨議員竹內真二指出，首相在國會答辯中提到台灣有事可能構成「存亡危機事態」造成的影響，強調「我國應以冷靜且一貫的立場應對，防止事態進一步升級」，他詢問高市早苗關於日本政府關於台立場，是否仍與《中日共同聲明》一致。而高市早苗表示，關於日本政府自1972年《中日共同聲明》以來對台灣的立場，即日本「理解並尊重」大陸方面所表明的「台灣是中國領土不可分割的一部分」，此一立場「完全沒有改變」。

廣告 廣告

林士峰今天在臉書發文表示，前幾天高市早苗稱「台灣有事就是日本有事」時，青鳥們紛紛說要去日本旅遊、感謝日本情意相挺。而現在，高市早苗提到日本理解並尊重大陸方面所表明的「台灣是中國領土不可分割的一部分」，此一立場「完全沒有改變」，不知道青鳥們會出征她嗎？外交部會跟日本抗議嗎？

【看原文連結】