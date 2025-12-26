高市 福檳里諧音扶殯 居民酸觸霉頭

高市府拍板拆分全國最大里、左營區福山里，一拆為四後，新設的「福檳里」因諧音近似「扶殯」引發部分里民炸鍋，質疑觸霉頭且未參與命名。民政局回應，里名是依地方既有「福檳社區」名稱討論決議，若里民有意見，仍可循行政程序反映。

高市府指出，部分人口密集區單一里戶數突破萬戶，遠超過法定4000戶標準，里長工作量與行政資源明顯超載，此次里政調整涵蓋7個行政區、21個里，回應基層多年反映，希望透過拆分、整併，讓里政服務量能與人口結構更合理。

廣告 廣告

高市府24日宣布高雄的全國前3大里將全面拆分，其中福山里人口截至今年11月已達4萬5297人，除是高雄第一大里，也是全國最大里，未來將分設福山、福榮、福檳、福華等4里，預計民國115年7月1日正式上路。

然而，新里名「福檳」出爐後，地方出現反彈聲浪。張姓里民表示「福檳」不僅難聽，諧音更令人聯想到「扶殯」，相當不吉利，質疑命名依據從何而來，也不滿拆分與命名過程中，多數里民缺乏實質參與，她將到左營區公所陳情。

民政局說明，「福檳里」名稱經左營區里命名小組委員會討論決議，主因當地原本即為「福檳社區」，居民長期沿用，具歷史代表性與地方認同。目前福檳社區約占未來福檳里三分之一面積，且仍是當地最大社區，因此延續既有名稱。

民政局補充，新里命名流程通常由里長提出，經地方士紳與民代了解地方意見後，由區公所彙整報市府核定；若里民對名稱有不同看法，無須連署、不限人數，皆可向區公所或審議小組反映，後續再討論是否成案。

高市議員白喬茵指出，此次命名爭議凸顯資訊溝通不足，雖然老一輩居民了解「福檳」歷史背景，但不少新住戶未被充分告知，才會產生反彈，呼籲市府在新制正式上路前，應就拆分細節與命名緣由，再加強溝通說明。