高市：與日中聯合聲明所述一致 日方立場沒有改變

日本首相高市早苗先前表示「台灣有事可能成為日本存亡危機事態」後，引發中方強烈反應。高市3日上午在參議院接受在野黨議員質詢時，再度強調日本政府在台灣問題上的基本立場「未改變」，並回應議員引用1972年《日中聯合聲明》的原有表述，表示尊重中方主張「台灣是中國領土不可分割的一部分」。

公明黨議員竹內真二在提問中指出，1972年日中建交時的聯合聲明中，中國政府主張「台灣是中國領土不可分割的一部分」，而日本政府則表明「充分理解並尊重」中方立場，現在立場是否也沒有變化？

對此，高市明確回應：「我國政府對台灣的基本立場與1972年《日中聯合聲明》所述一致，立場沒有改變。」

日本與中國1972年在北京簽署《日中聯合聲明》後，正式實現兩國邦交正常化。該聲明宣告自此「兩國之間過去的不正常關係結束」，日本承認中國政府為「中國唯一合法政府」。同時，中國政府重申「台灣是中華人民共和國領土不可分割的一部分」的立場，日本政府則表明「充分理解並尊重」此一主張，並堅持遵守《波茨坦宣言》第8條。

對於高市早苗的說法，政大外交系教授兼國際事務學院院長盧業中指出，日本立場本來就是如此，他不認為高市是態度轉彎，主要是高市並沒有直接指涉文件內容，但她特別提到「日本的立場沒有改變」，確實是希望透過這樣的說法，讓雙方緊張關係先止跌，不要自由落體式下墜。

1963年「周鴻慶事件」造成台日關係惡化，我政府曾召回駐日公使，之後日方派前首相吉田茂來台說明才化解緊張關係，但分析目前陸日狀況，盧業中認為，陸方調子拉得很高，或許是趁高市剛上任之際進行「壓力外交」，當前氛圍下，即便日本派大咖到大陸溝通，恐怕效果也有限。

國策院執行長王宏仁也表示，高市的說法是「理解並尊重」，這與「同意」仍有很大差距，而對陸方「台灣是中國一部分」說法，日本與美國一貫維持模糊空間，態度保留彈性，不反駁也未表示完全同意，何況這與「台灣有事，日本有事」的說法並不相干，應該一碼歸一碼。

不過，大陸學者則認為，日方態度明顯放軟。大陸資深涉台學者包承柯表示，高市發表「台灣有事可能構成日本的存亡危機事態」言論後，陸方近3周給予迎頭痛擊。最新態度改變，重新回到1972年建交之初調性，研判日本短期間至少在高市任期內，不會再提起相關的言論。