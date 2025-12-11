高市「行道樹傾倒風險監測預警服務」 奪智慧城市創新應用獎

（圖／高雄市府工務局）





高雄市政府工務局再創佳績！繼榮獲2025年智慧城市創新應用獎後，由工務局領銜，攜手捷運工程局、公園處、高雄捷運股份有限公司、國立嘉義大學及國家地震工程研究中心共同研發的「高雄市行道樹傾倒風險監測預警」服務，再度榮獲2026年智慧城市創新應用獎殊榮。

工務局長楊欽富表示，「行道樹傾倒風險監測預警」服務旨在即時監測都市中常見的行道樹傾斜與倒伏風險，並提供預警資訊，讓管理單位可提前針對中高風險行道樹進行巡檢、加固或扶正等作業。透過科技輔助，不僅能提升管理效率、降低人力巡查需求，更可大幅縮短災害應變時間，使行道樹維護工作更具前瞻性，持續保障市民生活環境安全。

（圖／高雄市府工務局）

此服務運用跨領域合作產生的大數據，包括樹木生理資料、風速數據、樹木傾斜資訊等，搭配力學演算法、計算流體力學（CFD）與 AI技術進行風場模擬與模型訓練。在數位孿生城市中建立風場數值分析模型後，可生成高雄市颱風道路風險地圖，協助大範圍評估颱風期間的行道樹巡檢重點、感測器安裝位置、是否需加裝支撐裝置，以及預測行道樹倒塌風險。

楊欽富指出，本服務由產官學研共6個單位跨域合作共同完成：工務局負責統籌推動、跨單位協調與系統整合；捷運工程局提供輕軌場域、建置設備與系統；公園處負責提供主要幹道場域、設備監管與緊急處置應變；高雄捷運公司協助設備及系統監管與緊急應變作業；國立嘉義大學進行樹木健康評估並訂定傾斜警戒與行動值；國家地震工程研究中心則負責開發傾斜感測器及進行風場模擬分析與 AI模型建置。

楊欽富進一步表示，未來將持續擴大監測範圍，建立城市級樹木風險地圖，納入公園、校園、主要幹道、輕軌全線及風景區等樹木與老樹的管理監控。同時結合數位孿生技術打造高雄市城市級防災體系，全面提升災害防救能量，並以高雄為示範，推動典範移轉至全國乃至海外城市，期望在公共安全領域全面邁向智慧化，展現高雄全新高度。

