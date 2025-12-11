高市「行道樹傾倒風險預警」奪2026智慧城市獎 跨域打造城市級防災新典範

高雄市政府工務局再次於智慧城市領域奪下國家級肯定！繼去年獲得2025智慧城市創新應用獎後，由工務局率領捷運工程局、公園處、高雄捷運公司、國立嘉義大學與國家地震工程研究中心共同研發的「行道樹傾倒風險監測預警服務」，今年再度勇奪2026智慧城市創新應用獎，展現高雄在城市安全與科技治理的領先實力。

↑圖說：高雄市主要幹道及輕軌沿線樹木安裝傾斜感測器（圖片來源：高雄市工務局提供）

工務局長楊欽富表示，都市行道樹在強風豪雨下易有傾倒風險，過往多仰賴人工巡查，難以即時掌握狀況。新服務透過感測器與數據分析，即時監測樹木傾斜與倒伏風險，並提前發出預警，讓管理單位能及早巡檢、加固或扶正，有效提高城市防災效率、降低災害風險。

廣告 廣告

這套系統整合樹木生理數據、風速紀錄與傾斜資訊，結合力學演算法、CFD 計算流體力學與 AI 模型進行風場模擬，於數位孿生城市中建立高雄專屬的「颱風道路風險地圖」。不僅能協助預測颱風期間的行道樹倒塌風險，也能作為感測器布建、支撐裝置安裝與巡查動線規畫的重要依據。

↑圖說：服務整合至數位孿生5D智慧城市工務管理暨決策輔助平台（圖片來源：高雄市工務局提供）

楊欽富指出，本服務由六大單位跨域合作完成，各自擔綱不同任務：工務局負責統籌與系統整合；捷運工程局提供輕軌場域與設備架設；公園處負責主要幹道場域與應變作業；高雄捷運公司協助監控設備與系統；國立嘉義大學進行樹木健康評估與傾斜警戒值訂定；地震中心則研製傾斜感測器並進行風場模擬與 AI 建模，共同打造城市級防災科技網絡。

展望未來，高雄將擴大監測範圍至公園、校園、主要道路、輕軌沿線與風景區等場域，打造全面性的樹木風險地圖，並深化數位孿生應用，朝向城市級防災體系邁進。楊欽富強調，高雄已具備示範城市能量，未來希望將經驗推廣至全國甚至海外，讓智慧防災成為城市治理的新標準。

更多品觀點報導

高市圖台語家庭計畫突破千戶 母語文化週掀戲曲、電影、音樂熱潮

高雄富邦馬拉松倒數30天 北高雄總動員組啦啦隊應援跑者

