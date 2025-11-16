高市 點燃台灣問題之火

因為日本首相高市早苗「台灣有事」的相關言論，中日關係的緊張失序，正在日夜迴旋上升！北京周日最新發布對日本「留學預警」，距離此前發布「觀光預警」不到3天。留學生與觀光客是中日關係的外圍但大宗，「預警」同步搭配各種退票、退訂的機制啟動，從11月到年底的日本冬季旅遊旺季，看來數字非要殺下來不可了。

近日大陸外交部幾乎每天召開記者會指責，網路「仇日」的噴湧更驚人。現實也不遑多讓！大陸從11月17日至19日起，在黃海中部海域進行實彈射擊，16日更派出海警船進入釣魚台海域，這是中日關係久違的一股火山初爆發，尤其還點燃了今年大陸「抗戰勝利暨台灣光復80周年」的歷史火藥。

北京目前的訴求尚淺，只要高市早苗「收回言論」，但顯然日本外務省或首相官邸的公開態度皆是「首相已經充分、仔細的說明，沒有問題。」而高市即使在國會面對各政黨議員的嚴厲質問、幾位前任首相的強烈批評，也毫無退拒之色。外界對高市是否「蓄意為之」有諸多揣測，尤其這是她與習近平在APEC會談之後的言談。陷入混亂的中日關係將會席捲成何等的國際風暴？

首先，不應忽視高市的「政治信仰」。北京雖然正透過各種「敲山震虎」的警告舉措，從留學、觀光逼向經貿施壓，然而「重啟日本軍事強權」是高市的根本信念之一，如同她多次甚至今年4月依然訪台，也依然公開倨傲地「強烈支持賴清德的台獨路線」。她一直是「台獨味最濃的日本首相」。

右翼軍國主義分子的共同歷史特徵，向來都是「無視經貿民生」。尤其高市身為女性，長期在政壇搏鬥，「首相」是她實踐政治信仰的唯一機會，北京當前的施壓很可能恰是她「繼續搏鬥」的動力。

也因此值得注意的是高市手段上的「政治邊界」。北京雖然綿密出招施壓，但以高市過往政治布局的風格來看，她長年習慣以某種「政治支點」成為圈攏政治能量的槓桿。北京的憤怒很可能是她「期待」的！甚且可以讓她據此進一步推動「日美台」關係的某種軍事同盟，力求順勢放大「中國威脅」直至軍事層面，據此固化她關於行使「集體自衛權」的所謂「存亡危機事態」的現實性，從北韓擴大、延伸、炒作至中國威脅。

這才足以充分解釋，高市早苗諸多「明知且為之」的言論與行為，看似破壞中日原有框架，實則創造出日本軍事主導的迂迴區。台灣問題是全球公認的火藥庫，卻始終是中美多方禁忌的所在。「點燃台灣問題」在高市的眼中是「必然可控的星火」，卻恰是能直接點燃日本恢復軍武力量的契機，至少在防衛性與主導性上爭取到日本自身的全新空間。

前首相鳩山由紀夫批評高市早苗是「愛亂吠的小狗」，忽略了高市其實可能是比日本政壇梟雄們更膽敢的「玩火的女人」！她算準了北京終究不可能「對日本動武」，而她將「台灣問題」撕開一個裂角，洩漏出她所需要的足夠火藥味，點燃她一心矢志通往的日本軍國之路。