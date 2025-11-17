高市「Maker發明競賽 」前三名 前進世界青少年發明展

喝不完的易開罐飲料總是「開了就關不起來」？為解決生活中這個困擾，文山高中徐嘉吟、黃湘媛與仁武高中翁亘佐跨校合作，運用3D列印打造「易開罐易開關」，成功讓易開罐能重複開闔，不僅在高雄市「Maker創意發明競賽」奪下高中職組創意作品類第一名，也將代表高雄市角逐2026 IEYI世界青少年發明展全國決賽。

為鼓勵學生解決生活問題進行發想並著手創作發明，高雄市教育局自97年起每年舉行「Maker創意發明競賽」，提供學生發表其創意發明成果的舞台，讓參賽學生能在展示與分享中彼此激盪創意，今年於11月16日在高雄市勝利國小辦理複審作品發表。

競賽分「創意想像」與「創意作品」兩大類，並依國小中低年級、國小高年級、國中及高中職等四組進行競賽，本屆共有536件發明作品參賽。初審選出佳作158件、優等92件及晉級複賽作品48件後，在專業評審團的詢答與專業討論下，評定出各類組的前三名，尤其「創意作品類」獲得前三名隊伍將推薦參與「2026 IEYI 世界青少年發明展：臺灣選拔賽」複審，為高雄市爭取桂冠榮耀。

文山高中、仁武高中三位同學思考創新作品「易開罐易開關」日常使用情境，從問題觀察、構思到3D建模與列印，都是親自動手完成，將作品設計得輕巧易攜，並增加可安裝鑰匙圈的功能，讓使用者無論是在學校、外出或運動時，都能隨身攜帶，隨時派上用場，兼具創意性與實用度。

圖說：徐嘉吟、黃湘媛與翁亘佐（從右到左）跨校合作，運用3D列印打造「易開罐易開關」。（圖片來源：高雄市教育局提供）

此外，福山國小王亮鈞、曾宥竣同學發明「全方位氣控調節刷」，可以調整大小，遇到比較高或比較深的罐子時，也不怕刷不到底部。東光國小王鈺淇同學拿下國小高年級組第一名的作品「書櫃遮擋裝置」，設計原理為利用電磁鐵吸力，常態磁吸固定該遮擋板，地震發生時，動態感應單元控制電磁鐵斷電，可快速放下該遮擋板，以防書本掉落。

圖說：王亮鈞（左）、曾宥竣（右）設計的「全方位氣控調節刷」。（圖片來源：高雄市教育局提供）

前金國中邱柏彥、郭峻瑜、李品辰同學則發想設計出當車輛快速行駛所產生的側風，將無扇葉風力發電裝置應用在公路中央分隔島上綠色防眩板的內部無扇葉風力發電裝置，發電不受氣候影響，提供給台灣一個穩定電力來源，創意作品勇奪國中組第一名。

圖說：王鈺淇以「書櫃遮擋裝置」，拿下國小高年級組創意作品類第一名。（圖片來源：高雄市教育局提供

