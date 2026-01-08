高市115學年度起國中小營養午餐全免 教師行政獎金同步加碼

高雄市長陳其邁8日宣布，自115學年度起，全市公立國中小學營養午餐將全面免費，市府每學年預計增加18億元經費，受惠學生約18萬人，盼進一步減輕家長經濟負擔，確保學童在校期間能攝取均衡、安心的營養。

↑圖說：陳其邁宣布全市自115學年度起，公立國中小學營養午餐將全面免費，學校教師行政工作獎金加1.5倍。（圖片來源：高雄市教育局提供）

教育局長吳立森指出，市府長期推動午餐補助政策，自113學年度起，每年編列約1億4千萬元，補助學生每餐4元，以降低家長支出，同時也補助國小學生每週飲用乳品，相關經費每年約5,800萬元。隨著免費政策上路，市府將全面承擔公立國中小學午餐費用，讓孩子安心用餐、家長更放心。

在食材品質方面，吳立森表示，高市持續推動學校午餐使用符合「三章一Q」標準的國產可溯源食材，確保食品安全與營養品質。市府預計於115年自籌4.5億元經費，穩定學校午餐食材供應，兼顧學生健康與支持在地農業。

↑圖說：教育局長吳立森今天前往青年國中訪視午間用餐情形。（圖片來源：高雄市教育局提供）

此外，因應教育部導師費調整，陳其邁也宣布同步加碼學校教師行政工作獎金，將配合導師費加發作業時程，行政工作獎金提高至原本的1.5倍，以實際行動肯定校園行政人員的辛勞付出。市府強調，透過完善的學生照顧與對教育現場人員的支持，持續提升高雄教育品質與學習環境。

