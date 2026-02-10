高市115年老人免費裝假牙計畫 3/1開辦

高市府衛生局今(十)日表示，高雄市今年已編列相關老人免費裝置假牙經費，高雄市中低收入長者權益不受影響，補助計畫將於今年三月一日起開辦受理。

衛生局說明，高雄市自八十八年起率全國之先開辦「老人免費裝假牙」補助計畫，對象即已涵蓋六十五歲以上一般老人及中低收老人，兩種補助方案的條件與內容各異，相關資料可上衛生局官網「一一五年老人免費裝假牙專區（https://health.kcg.gov.tw/Content_List.aspx?n=10DD8AF6AAB2F133 ）」查詢，或致電○七-七一三四○○○分機六一五四、六一五五洽詢。

衛生局提醒長輩，今年三月一日適逢假日，欲前往申請篩檢前請先洽篩檢單位確認，惟因計畫名額有限，額滿即停止篩檢，建議攜帶身分證、印章、健保卡，開辦後儘早至特約院所進行口腔篩檢；經衛生局審查通過將寄裝置假牙證明書至長輩家中，裝置地點可自特約院所名冊中任選，請長輩於收到證明書三個月內完成裝置，以提升生活品質及保障自己的權益。