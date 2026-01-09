高市13日奈良會李在明 日韓峰會成牽制中國重要布局

（中央社記者戴雅真東京9日專電）日本首相高市早苗將於13日在故鄉奈良縣接待韓國總統李在明。日本官房長官木原稔表示，這次會談將成為推動「穿梭外交」重要契機。分析認為，在中日關係緊張升溫下，這次會談除雙邊關係外，也被視為日本強化理念相近國家合作、牽制中國重要一環。

日本放送協會（NHK）、時事通信社、韓聯社報導，木原稔今天在內閣會議後記者會上宣布，李在明將於13、14日訪問日本，在奈良縣與高市會談及共進晚宴。

這將是李在明自去年8月以來再次訪日，也是他就任以來第5次與日本舉行領袖會談。這是他與高市時隔約2個半月的第2次會晤。

木原指出，「日韓關係，以及包括美國在內的日韓美3國合作，重要性正進一步提升。日韓已就推動以未來為導向、穩定發展的雙邊關係達成共識，並同意透過領袖互相往來的穿梭外交等方式，保持緊密溝通，期待這次訪問成為重要契機。」

針對會談地點選擇，木原說，去年10月在慶州舉行的亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會期間，李在明主動表達希望造訪奈良，高市也表示願意接待，因此促成這次安排。

韓國總統府青瓦台今天宣布，李在明將於13日下午抵達奈良縣，與高市會談並共進晚宴。14日，雙方將出席增進情誼的相關活動，李在明並預計與在日韓國人舉辦懇談會。

日本首相官邸高層指出，日韓領袖會談主要議題將包括經濟安全保障與區域局勢，「兩國面對的安全保障環境本來就是一致的」。另外，由於李在明4日至7日剛訪問中國，並與中國國家主席習近平會談，雙方在對中認知上的立場交流，也被視為日韓會談焦點之一。

高市政府正加快與理念相近國家合作。義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）將於15日起訪日3天，預定與高市首次面對面會談，雙方可望就與英國共同推動的下一代戰機研發計畫，以及強化關鍵礦物供應鏈等議題達成共識。

日本外務省高層指出，「歐洲主要國家領袖訪日，對中國是重要訊號」。高市與梅洛尼去年11月在20國集團（G20）峰會期間，曾在休息室相互擁抱。政府相關人士指出，「兩人同為女性、同屬保守派政治家，彼此頗有共鳴」。

高市6日在自民黨高層會議中提及日韓、日義領袖會談表示，「希望與共享自由與民主價值的國家，進一步深化互信」。她2日與美國總統川普通話，確認將加快協調春季訪美，並表示希望再次就中國、俄羅斯及北韓等議題交換意見。

另外，2月8日至10日，阿拉伯聯合大公國總統穆罕默德（Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan）將以國賓身分訪日，雙方預計將就強化「戰略夥伴關係」達成共識。

不過，高市決定放棄在23日即將召集的例行國會前出訪海外。首相周邊人士表示，高市是日本首位女首相，海外政要邀請眾多；不過國會開議在即，暫時難以安排出訪行程。（編輯：陳妍君）1150109