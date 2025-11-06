高市2起家暴案！男子向女友揮刀被捕 兒子恐嚇父親遭羈押
高雄市傳出兩起家暴案件，前鎮區一名男子和女友因為細故發生衝突，竟持刀揮舞，2名員警在壓制的過程中受傷；另外，鼓山區則是有一名男子跟父親發生口角後對父親出言恐嚇，並毀損房門，警方依規定協助這名父親聲請緊急保護令，男子被移送地檢署後，檢察官向法院聲請羈押獲准。（溫蘭魁報導）
前鎮區的家暴案件，警方調查，27歲女子和30歲的洪姓男子為同居的男女朋友，兩人因為細故發生衝突，警方獲報前往處理時，洪姓男子坐在門口，手拿刀械揮舞，拒絕配合調查：「嫌：我說後退3步...（警:你拿著武器後退）嫌：我說後退3步、開槍！（警：我不會開槍）。」
警方最後趁洪姓男子不注意時，上前奪刀壓制，過程中，洪姓男子因為反抗，造成兩名員警臉部和手多處擦挫傷，洪姓男子被警方依現行犯逮捕，並且依妨害公務以及恐嚇罪嫌移送地檢署偵辦，同時也依《家庭暴力防治法》逕行通報。
另一起發生在鼓山區的家暴案件則是30歲的兒子跟59歲的父親發生口角，當兒子的不但出言恐嚇還毀損房門，警方依規定協助這名父親聲請緊急保護令，員警當天晚上持法院核發的緊急保護令前往執行時，嫌犯仍持續對他的父親恐嚇，甚至對員警叫囂：「緊急保護執行令喔！你在今天24時之前遷出，下來！下來！」
警方在現場搜出毒品吸食器等違禁品，全案依違反《家庭暴力防治法》和《毒品危害防制條例》等罪嫌移送地檢署，檢察官複訊後向法院聲請羈押獲准。
◆發揮雞婆精神，兒虐家暴事件請通報保護專線113！
◎拒絕暴力 請撥打110
◆毒品引進門，全家近鬼門；珍惜生命，拒絕毒害。毒品防制諮詢專線：0800-770-885
