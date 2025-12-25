高市Q4土地標售 3筆進帳1.6億

高雄市第四季開發區土地標售，共標脫三標三筆土地。（記者王正平翻攝）

記者王正平∕高雄報導

高雄市地政局二十四日辦理第四季開發區土地標售，計收到五封投標封，標脫三標三筆土地，總標售金額一億六千九百萬餘元，標脫率百分之六十。

地政局指出，本季標售共標脫三標三筆土地，第一筆為高雄大學區段徵收區商三土地，面積約一百三十六坪，位於大學二十一路，以每坪約七十二點三萬元標脫。

第二筆為第一百期重劃區住三土地，面積約一百四十五坪，臨十五米八德北路，鄰近高雄國際滑輪溜冰場、草潭埤滯洪公園與八卦休閒公園等公共設施，以每坪約四十三點九萬元標脫。另一筆大寮區土地，亦順利標脫。

綜觀本次標售結果，計標脫三標三筆小面積土地，較受矚目之第八十九期重劃區及高雄大學區段徵收區兩筆大面積高總價土地皆無人參與投標，係因房巿景氣持續呈現趨緩態勢，致投標人觀望心態濃厚。

地政局指出，標售開發區土地係為回收開發成本及作為新開發區投資資本，若有盈餘則可支援巿政建設，作為興辦公共福利事業、闢建公共設施等之用，讓全體市民共享土地開發之成果。