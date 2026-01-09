高師大慈青社 連5年赴六龜課輔伴學

高雄師範大學慈青社學生，連續五年，每個月都到六龜山區進行課輔班，最開始是從兩部小車，載著各位數的慈青同學上山教學，現在已經到了要出動大遊覽車，這群未來的良師，培育新芽外，也讓這群孩子，假日有人陪伴陪讀，課業大幅度的進步。

一部遊覽車開進六龜龍興國小，這個是每半個月一次，愛的約定。陪伴孩子，從術科到學科，33位高師大慈青同學，替六龜區國中小，還包括育幼院的孩子，進行假日輔導，五年來都不間斷。高師大學生 洪一豪：「舟車勞頓來這邊，只為了這2個小時(教學)，所以我一定要在這2小時內，就是把我想要教他們的，要把他教好，我就是要來這邊教書，教一教 就有成就感了。」

高師大慈青社長 蘇詠愛：「我就是在上面PO課輔班報名表，有一些就是看到之後就來報名。」

高師大學生 金柏叡：「反正假日也沒什麼事，這樣過也滿充實的。」

不少同學還是第一次參加，這群準老師，透過課輔班，也提前驗收自己的教學技巧。慈濟志工 蔡宏杰：「在心得分享上面 分享說 ，他們在這個偏鄉學到了什麼，那我就覺得說 他們好像無形之間，我們也是在培育社會未來的良師。」

高師大學生 王馨儀：「山裡的小孩，有一種很自由的感覺，然後會去嘗試自己想嘗試的，我覺得我很喜歡。」

未來的良師，在這裡悄悄育芽，跨越七十公里的專車不熄火，持續啟程，把愛送進偏鄉，陪孩子走向翻轉學習的那一刻。

