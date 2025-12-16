高師大打造青年經典詮釋平台 青年從《周易》到明代科舉論辯

國立高雄師範大學經學研究所近日假和平校區文學大樓舉辦「第二十一屆青年經學學術研討會」，集結全臺多所大專院校的碩博士生與青年研究者，從《周易》語義考辨、儒道思想、宋儒義理，到《風俗通義》、明代科舉與《詩經》再詮釋等主題，展開一場結合理論深度與多元視角的青年學術盛會；該研討會由高師大經學研究所與高雄意誠堂關帝廟附設鸞文化學院共同主辦，建構打造青年世代投入經典研究的重要平台。(見圖)

主辦單位今(十六)日說明，開幕式由李昭蓉副校長與陳韋銓所長共同主持，李昭蓉副校長指出，高師大長年重視經學教育的紮根，而青年研究者正是推動學術前進的關鍵力量，這次研討會邀請多位不同專業背景的教師擔任講評，讓學生在跨校、跨領域的觀點中提升研究視野、累積論文發表經驗；李副校長肯定經學研究所在培育青年人才與促進跨領域合作上的努力，並期許活動順利圓滿。陳韋銓所長強調，研討會已邁入第二十一屆，是全臺少見以「經學」為軸心、專為青年設立的學術平台，不僅設有獎勵制度，更鼓勵海內外青年投稿參與，期待透過研討會引發更多新議題，促使青年在研究路上持續深化。

這次研討會共安排四大場次、計十四篇論文，內容橫跨經學、思想史、語義分析與古典詮釋等領域；各場次均由不同專長的教授擔任特約討論人，提供精準且具啟發性的評述，使現場交流更為深入。

高師大表示，青年研究者在研討會中彼此切磋、展現研究實力，不僅深化經學研究的厚度，也使經典在新世代中持續被閱讀、被思考；未來將持續推動跨校合作與青年學術培力，讓經典研究在現代社會中展現更廣泛的學術價值與文化影響力。