高師大攜手新一代兒童週報公司 合作推出雙語週報

在全球教育持續強調跨文化理解、雙語素養與自我學習能力的今日，國立高雄師範大學攜手《新一代兒童週報股份有限公司》，於今（十）日上午假高師大和平校區，簽署「高師大新一代雙語兒童週報」產學合作計畫；該合作不僅開創學界與媒體界的新頁，更象徵人文關懷、閱讀推廣與教育品質在少子化浪潮下，以更溫暖、更貼近生活的方式向前邁進。(見圖)

高師大今(八)日說明，該校秉持「人文為底蘊、同理為根基」的教育願景，串聯文學院英語學系及全英語與雙語教學推動中心長期累積的文化研究、語言學與文學敘事實力，讓大學的學術能量真正走入社會日常；透過週報的內容企劃、翻譯與撰寫，學生將課堂所學轉化為有溫度的公共服務，在服務中學習，在實作中理解語言如何成為連結世界與在地文化的橋樑。

簽約儀式上，高師大王政彥校長率領文學院李翠玉院長、鄭國明研發長、英語系楊乃女主任、加拿大籍柯博登教授、公關執行長鄂見智博士等團隊代表出席，共同見證高等教育與社會閱讀文化的新連結。

王政彥校長表示，電子化與少子女化的當代，興辦出版品相當不易，但金字塔頂端客群，對這類的閱讀產品仍有其市場，況且該校擁有完整的本土語系培養系統，涵蓋台語、客家語、原民語，以及新住民的東南亞語種，甚至包括聽障類別的手語等，都有一定的基礎；樂見該校英語系和全英語與雙語教學推動中心投入這項產學合作計畫，尤其這份週報針對四至十二歲的年齡層，正是幼兒園到國小階段，正為學習外語的關鍵期，期望與「新一代」的合作圓滿成功，並開拓更大的閱讀群。

新一代雙語兒童週報社長林文雄指出，他是出身鹿港的草地囡仔，對社會懷抱回饋之心，這次與頂尖學府高師大的合作，是其最大榮幸，期望這份新刊物，能讓大家對「新一代」刮目相看。

雙語週報主要面向中小學讀者，內容涵蓋國際時事、人文故事、臺灣在地文化、教育現場議題等，由高師大師生共同企劃與撰稿；其版面包含STEAM科普、文化解析、英語閱讀、小故事專欄、雙語新聞與學生互動專區等多元模組，以「中文為主、英文為輔」的比例呈現，引導學生在熟悉的語境中自然浸潤雙語，累積閱讀自信，形成語感。

該週報強調「知識×文化×語言×在地生活」的融合應用，內容兼具知識性、趣味性與啟發性，讓教師在少子化的教育挑戰下，仍能擁有高品質、可永續運用的教學資源，深化學生的閱讀力與文化素養。

高師大期盼這次合作成為雙語生活化的典範，讓語言的力量點亮學生的每一天，陪伴教師、家庭與社會，共同打造一個更具文化深度、更具全球視野、更溫暖的閱讀世代。