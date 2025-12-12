高師大攜手義大、屏大 發表XPlorer探索者計畫成果

記者孫建屏／高雄報導

國立高雄師範大學今（12）日在和平校區行政大樓 10 樓國際會議廳，舉辦「跨域探索．共創未來－XPlorer 探索者計畫聯合成果發表會」，邀集高師大、義守大學及屏東大學等共同參與14 位教師及學生，透過專題發表、靜態展示與圓桌交流，呈現探索者計畫推動1年多來在教學創新及學生學習支持上的成果。

高師大校長王政彥致詞表示，高師大長期推動跨域教學與創新學習，此次3校合作是深化跨校交流的重要契機。教育部計畫總辦公室主持人焦傳金教授特別以錄影方式致意，指出跨校共學是探索者計畫的重要核心，並肯定3校教師與學生從課程實踐到行動研究的投入和創意。

各校計畫主持人在會中分享推動理念，高師大計畫主持人楊巧玲教務長表示，計畫已逐步建立跨域共學、教師社群與新生支持等機制，有助提升學生適應與自主學習；義守大學教務長張立青則指出，跨校合作帶來多元視角，可協助理解學生學習情境並調整教學策略；屏東大學教務長歐陽彥晶強調，3校透過行動研究與課程合作累積經驗，未來將持續推動課程精進與制度創新。

上午場「跨域探索 × 教師篇」中，分享舊課翻新、AI 應用及教師社群參與經驗，展現3校在教學創新上的成果；下午場「共創未來 × 學生篇」則分享微學分學習與跨域專題經驗，呈現學生在計畫中的成長與反思。

「圓桌對話－行動研究發表」由高師大所長黃琴扉主持，與談者為高師大組長王佳琪、屏東大學李國榮教授及義守大學副教務長陳厚光，討論行動研究成果、教師增能與課程調整，並回應現場提問，使交流更貼近教學現場。

此外，會場外展牆的靜態成果展示，也呈現3校在推動課程成果、行動研究與新生支持機制等，供與會者交流。

高師大表示，XPlorer 計畫已成功串連教師社群共備、新生學習支持與行動研究實作，未來將持續整合資源，深化跨校協作，打造具創新能量的學習環境，協助學生在探索中持續前行。

國立高雄師範大學12日舉辦「跨域探索．共創未來－XPlorer 探索者計畫聯合成果發表會」，邀請參與計畫的高師大、義守大學及屏東大學師生分享及交流計畫推動成果。（高師大提供）

高師大校長王政彥（右二）受邀擔任開幕式貴賓與致詞。（高師大提供）

高師大XPlorer探索者計畫主持人楊巧玲教務長進行議題分享。（高師大提供）

出席成果發表會人員專注聆聽專題發表與分享。（高師大提供）

靜態成果展示3校在推動課程成果、行動研究與新生支持機制等，供與會者交流。（高師大提供）