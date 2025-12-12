高師大攜手義大、屏大XPlorer探索者計畫聯合成果發表會

▲「跨域探索．共創未來－XPlorer 探索者計畫聯合成果發表會」現場大合照。

【記者 王雯玲／高雄 報導】國立高雄師範大學於今（ 12 ）日假和平校區行政大樓 10 樓國際會議廳，舉辦「跨域探索．共創未來－XPlorer 探索者計畫聯合成果發表會」，由高師大、義守大學及屏東大學共同參與，邀集 14 位教師與學生為分享者，透過專題發表、靜態展示與圓桌交流，呈現探索者計畫推動一年多來在教學創新與學生學習支持上的成果。

高師大校長王政彥致詞表示，高師大長期推動跨域教學與創新學習，本次三校合作是深化跨校交流的重要契機。教育部計畫總辦公室主持人焦傳金教授特別以錄影方式致意，肯定三校教師與學生從課程實踐到行動研究的投入與創意，並指出跨校共學是探索者計畫的重要核心。

三校計畫主持人亦分享推動理念，高師大計畫主持人楊巧玲教務長表示，計畫已逐步建立跨域共學、教師社群與新生支持等機制，有助提升學生適應與自主學習；義守大學張立青教務長指出，跨校合作帶來多元視角，可協助理解學生學習情境並調整教學策略；屏東大學歐陽彥晶教務長強調，三校透過行動研究與課程合作累積經驗，未來將持續推動課程精進與制度創新。

上午場「跨域探索 × 教師篇」由屏東大學歐陽彥晶教務長主持，講者包括屏東大學蔡安朝副教授、義守大學陳嘉暐老師，以及高師大楊巧玲教務長、林奕宏副教授與張琬瑩專案助理教授，分享舊課翻新、AI 應用及教師社群參與經驗，展現三校在教學創新上的成果。午間並辦理靜態成果展示，三校於展牆呈現課程成果、行動研究與新生支持機制等，供與會者交流。

下午場「共創未來 × 學生篇」由義守大學陳厚光副教務長主持，分享者包含義守大學鄭羽、林君豪同學；屏東大學楊柏遠副學務長以及本校蘇莞淇、趙翊安與高琮晉同學，分享微學分學習與跨域專題經驗，呈現學生在計畫中的成長與反思。

壓軸「圓桌對話－行動研究發表」由高師大黃琴扉所長主持，與談者為高師大王佳琪組長、屏東大學李國榮教授及義守大學陳厚光副教務長，討論行動研究成果、教師增能與課程調整，並回應現場提問，使交流更貼近教學現場。

高師大表示，XPlorer 計畫已成功串連教師社群共備、新生學習支持與行動研究實作，未來將持續整合資源，深化跨校協作，打造具創新能量的學習環境，協助學生在探索中持續前行。（圖／記者王雯玲翻攝）