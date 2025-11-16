高師大教授: 台灣語料崛起 語言復振新動能
IMA資訊經理人協會近期發起「Taiwan Tongues」計畫，號召國內文學作家無償授權作品，建立高品質台灣語料庫，讓台灣在地語言能在 AI 世界清晰發聲。對此，高雄師範大學台灣歷史文化及語言研究所（以下簡稱台語所）教授魏廷冀受訪時表示，這項計畫是一場技術革新，更是台灣語言文化的「復振契機」。
魏廷冀表示，台灣的語言多樣而豐富，從華語、台語、客語、原住民語，到新住民語言，共構出台灣獨特的語言風景。如今 AI 模型雖能處理繁體中文，卻仍無法準確理解台灣語境，常出現錯誤用語或誤解語氣。Taiwan Tongues 的成立，正好補上這塊長期缺乏的拼圖。「語言承載文化，語料庫則是文化可以走進未來的重要橋梁。」他強調。
該計畫目前已累計超過五百萬字高品質語料，包括大量台語文學、詩作與小說，並以 CC4.0 授權陸續在 Hugging Face 開源，提供非商業研究與應用，像是語音助理、翻譯工具、語言教學等，都能直接受惠。魏廷冀認為，在 AI 技術快速滲透生活的時代，語言若沒有足夠的語料支撐，很容易在演算法中被邊緣化，「台灣語言若要被世界聽見，必須靠我們自己主動發聲。」
他指出，Taiwan Tongues 的價值不僅在於「保存」，更在於「生產」。透過作家與學界共同參與，語料庫內容兼具生活真實性與文化深度，讓 AI 模型能真正理解台灣人的腔調、語感與文化脈絡。「這是台灣語言研究的一大福氣，也讓語言復振不再只是口號，而是可以被看見、被使用的真實成果。」
談到語料庫未來如何與教育現場連結，魏廷冀則提到，高雄師範大學台語所長期致力於台灣語言研究、語料整理與語言教學培訓，系所課程涵蓋語言學、台語文書寫、語言田野方法、語料處理等專業能力，提供學生完整的研究工具與實務訓練。該所上課不只是學語言，而是要培養能在教育、文化、科技領域活用語言的專業人才。
「台灣語料庫正在成形，我們需要更多能讀懂語言、也能創造語言未來的人。」魏廷冀說，台語所畢業生未來可投入中小學台灣語文教學、文化行政、語言研究、語言科技開發等領域，正與目前 AI 語言應用快速擴張的趨勢高度契合。魏廷冀鼓勵關心語言、文化與教育的學生加入。他強調，當語言能被 AI 理解，就能走得更遠；而讓 AI 聽懂台灣，正是每一位學習者與研究者共同的責任。
