高師大校友會第八、九屆新卸任理事長完成交接接棒儀式
【記者 王雯玲／高雄 報導】高雄市國立高雄師範大學校友會日前進行第八、九屆新卸任理事長交接儀式，在校長王政彥率所有師長、校友的見證，並在社會局副局長葉玉如的監交下，原任理事長黃澤華將印信交接給現任理事長吳清亮後功成身退，接棒第九屆校友會理事長，吳清亮承接重責大任。
吳清亮表示，內心感念殊深，亦知責任在肩，他說，未來2年，當秉持高師大一貫之教育精神與人文底蘊，審慎推動會務，期使校友會持續穩健前行。
高雄市高師大校友會成立8屆，一路走來16個年頭，歷屆理事長許文宗、陳逸虹、王東進、陳俊中、黃澤華等人全員到齊，披上了彩帶，共同見證新舊任理事長的交接，也期許邁向第9屆的校友會，在新理事長吳清亮的帶領嶄新團隊的努力，共同為校友會開創溫厚長久的未來！
此外，校長王政彥、前校長蔡培村、吳連賞也蒞臨現場，與副校長李昭蓉、唐硯漁、教務長楊巧玲，以及多位系所師長，為新的校友會獻上祝福。
台灣高雄市大學校友聯合會第九屆理事長劉柏楊也率幹部前來共襄盛舉，並致贈1萬元紅包的會務基金；一起來為友校的高師大校友會獻上祝福。本身也是新任高雄市高師大校友會第9 屆常務理事，同時也是高師大獅子會會長，組發班校友凌錦慧也率獅友校友們上台，致贈會務基金，並祝福會務蒸蒸日上。
是知名的銅雕藝術家，剛卸任的第八屆理事長黃澤華，在交接儀式上，也獻給校長王政彥，他所設計製作的一座校友會精神獎盃，象徵高雄市高師大校友會「承先啟後、齊聚一堂、共迎新里程碑」。
黃澤華致詞時，感謝母校對所有校友的提攜，以及理監事、顧問們的努力與協助，讓第8屆的校友會務圓滿成功。
新任理事長吳清亮為宏儒補習班創辦人兼CEO，也是中華民國橋藝協會理事長，作育英才無數，更多次引領橋藝國家隊征戰亞運，奪得佳績！帶領中華民國橋藝代表隊參加2018雅加達亞運、2023杭州亞運，奪得金牌、銀牌，自己也是亞洲盃橋牌比賽的銀牌得主。過去2年來，他也擔任高師大校務顧問，出錢出力不遺餘力。
吳清亮表示，第9屆校友會，首重凝聚各系所校友情誼，匯集各系所社長聯誼會，延續世代情感；其次是厚實組織基礎，善用校友多元專長，廣納意見，凝聚共識，提升整體運作效能，薪火相傳下，匯聚更多校友的力量，回饋教育、扶植後進，傳承高師大精神，使其影響力得以長遠延續。
校長王政彥致詞時，特別肯定歷屆理事長與理監事的努力，回饋母校、協助推動校務，讓高雄市校友會展現更多元的風貌，他說，期盼第九屆校友會接棒後，持續提攜在校學弟妹，並給予母校最大的幫助。
高雄市高師大校友會第9屆理監事，除了理事長吳清亮，還包括：常務理事陳俐蓉、彭日騰、柯秀華、凌錦慧、理事黃美華、王怡瑾、黃新郡、邱柏維、張美煌、陳麗英、許長祿、楊瑞郎、黃枰昌、郭榮升、蔣昇杰、曾清發、戴菲枝、李憲榮；常務監事郭瑩璱、監事邱文濱、曾政士、羅昭銘、林子翔等人。
活動最後，在校長王政彥、歷任校友會長、全體理監事上台高唱「掌聲響起」，象徵：我們都是高師人！我們都是高師大繼續往前邁進的最佳推手！在和樂融融的氛圍中，第9屆校友會順利完成接棒儀式。（圖／記者王雯玲翻攝）
