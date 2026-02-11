高師大歲末迎春聯歡會溫馨登場 藝文表演與豐富摸彩凝聚校園情誼
記者鍾和風/高雄報導
國立高雄師範大學今（11）日上午於活動中心演藝廳舉辦115年「歲末迎春聯歡會」，以「和風馬躍・燕舞高師」為主題，透過高師大新春團拜暨聯歡會喜氣登場，活動精彩摸彩更是驚喜連連的氛圍，在滿滿笑聲與祝福聲中告別舊年、迎向新春。活動由校長王政彥偕同副校長唐硯漁、李昭蓉親自主持，與各級主管、教職員工、退休同仁及校友齊聚一堂，尤其歷任校長黃正鵠、戴嘉南、蔡培村、吳連賞及前副校長柳賢與王惠亮等盛裝出席，大家頭戴年味十足的春節髮箍，手持「好事立馬」春聯，共享一場溫馨又熱鬧的盛會。
校長主持「高師大學堂問答」單元，同仁踴躍搶答、笑聲連連。(圖/高師大提供)
活動中邀請Fangcal青年藝術文化協會帶來充滿文化張力的原住民舞蹈表演，為聯歡會揭開熱鬧序幕。接著登場的高師大愛樂合唱團帶來四首多元風格的歌曲，歌聲溫潤而和諧，時而輕快、時而深情，充分展現校園藝文能量與人文底蘊；校長王政彥帶領一級主管手持本校「書法碩士在職專班」同學特別為本次活動撰寫象徵祝福與好運的馬年四字春聯向全體同仁團拜，現場年味十足，同仁間也相互道賀，氣氛溫馨熱絡。
校長王政彥與中獎者歡喜合照。(圖/高師大提供)
為了讓聯歡會不只「看得到、聽得到」，更要「玩得到」，活動特別安排「高師大學堂問答」單元，題目內容為認識校內主管人名聯想的成語大會考與校園日常問答，現場同仁踴躍搶答、笑聲連連，充分展現聯歡會「知性與趣味並存」的精神。
今年新春聯歡會感謝校務顧問、校友、企業友人及校內主管熱情響應，準備近400多項摸彩獎品及普獎，包括電動腳踏車、電視機、洗衣機、紅包獎金、餐券及精緻實用禮品等多樣獎項，達到「人人有獎」的熱鬧氛圍。尤其王政彥校長及歷任校長特別加碼大紅包，讓現場期待值一路飆升，驚呼聲與掌聲不斷，歡樂氣氛充滿整個會場。
高師大愛樂合唱團帶來四首多元風格歌曲，優美歌聲充滿喜氣與年味。(圖/高師大提供)
校長王政彥表示，本次新春團拜暨聯歡活動以現場「實體及線上直播」同步進行，藉此向全校教職員工生、退休同仁、校務顧問及校友拜年。摸彩獎品內容相當豐富，特別感謝校務顧問、校友、企業友人及主管等的熱情贊助，並獻上五個祝福，祝福大家馬年行大運。同時也感謝各處室團隊分工合作與協助，使活動順利進行，特別感謝人事室主任李麗君、圖資處長余遠澤所率領的團隊用心規劃執行，以及公關執行長鄂見智辛勞募集禮品及紅包，讓本次活動圓滿成功。
