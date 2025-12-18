高師大2025教育大數據勇奪金獎、銅獎與佳作 連三年獲獎

記者鍾和風/高雄報導

國立高雄師範大學在教育大數據領域再創佳績，2025教育部教育大數據微學程計畫學生專題成果競賽，於「2025自主學習節暨數位學習行為與成效分析研討會」中舉辦。高師大共有六隊進入複賽，在面對共四十組隊伍的激烈競賽下，最終勇奪金獎、銅獎與佳作三項殊榮，展現本校在數據素養與教育科技人才培育上的深厚能量，校長王政彥特別於今（18）日近午親自表揚與嘉許。值得一提的是，高師大團隊已連續三年於同一計畫系列競賽中脫穎而出，從 2023 年的佳作、2024 年的金獎，到今年再度榮獲三項獎項，成果非常亮眼，本屆競賽採「專題成果競賽」形式辦理，高師大團隊以紮實的研究設計、完整的資料分析流程與具體的教育應用價值獲得評審高度肯定。今年金獎隊伍選擇使用合作縣市屏東縣政府教育局的真實教育數據作為研究素材，使研究成果更貼近教育現場需求，亦成為脫穎而出的重要因素之一。

廣告 廣告

王政彥校長主持表揚儀式後與獲獎師生合影。(圖/高師大提供)

本年度六組參賽隊伍由軟體工程與管理學系李文廷教授及科學教育暨環境教育研究所沈明勳教授指導，題材涵蓋平台使用行為探索、學習成效預測模型、適性學習路徑設計等多元面向，展現學生將教育議題與大數據技術結合的跨域能力。高師大特別感謝屏東縣、高雄市、澎湖縣與嘉義市等教育局處長期支持微學程，提供真實教育資料作為教學與研究使用，使學生能在真實數據情境中深化分析能力與實務經驗。

銅獎隊伍頒獎典禮合影，由資科司吳穎沺司長進行頒獎。(圖/高師大提供)

高師大自教育部推動教育大數據微學程以來已邁入第三年，課程架構整合教育、資訊、管理與研究方法等多元領域，鼓勵學生從真實教育情境出發，以數據驅動問題發現與解決。連續三年的競賽成果，充分展現本校在培育教育資料科學人才上的持續投入與卓越成果，亦獲校長肯定。

佳作由李政軒教授頒獎，沈明勳指導教授到場支持。(圖/高師大提供)

校長王政彥表示，隨著教育科技的快速演進，高師大將持續在教學與研究中深化資料素養與科技應用相關內容，協助學生發展面向未來的專業能力。同時，學校也將視教育需求與合作契機，持續拓展與教育現場的交流，共同培育具備跨域整合能力的新世代教育人才。