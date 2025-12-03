高師大2025自主學習節暨數位學習行為與成效分析研討會

▲開幕式與會人員和出席貴賓歡喜合照。

【記者 王雯玲／高雄 報導】在數位科技迅速發展的時代，教育正經歷前所未有的轉型，國立高雄師範大學科環所接受教育部委託，於今（3）日假桃園會展中心舉辦 「2025 自主學習節暨數位學習行為與成效分析研討會」，並由國立臺北教育大學、國立臺中教育大學、國立臺南大學及國立東華大學共同協辦。活動邀請教育部政務次長劉國偉、教育部資科司司吳穎沺、香港中文大學博士何世敏、推動中小學數位學習精進方案執行秘書郭伯臣（國立臺中教育大學校長）、推動中小學數位學習精進方案副執行秘書李政軒等擔任貴賓。本次研討會廣邀國內專家學者與教育工作者，共同探討數位學習的理論與實踐，推動數位教學思維。

廣告 廣告

研討會中深入探討自主學習、科技輔助的數據驅動學習成效分析，以及新興科技（如虛擬實境與元宇宙）在教育中的應用。其中，生成式 AI 的整合更是焦點，特別安排分享其於課堂教學、行政協作與數位內容生成上的多元應用，期望有效提升教學效能與學習者參與度。

同時研討會除關注教育大數據的趨勢與實務操作，並強調教師專業發展與持續增能的重要性。亦涵蓋行政領導策略、親師生協作模式 及 教師社群參與，期望促進學校特色發展，並推動數位學習的永續創新。

本次研討會集結來自學術界與第一線教育人員的多元觀點，透過實務經驗分享與理論研究交流，提供教育現場創新解方。以跨領域的合作與對話，期望啟發教育領域的新視野，為自主學習與數位教育的未來發展提供具體指引。（圖／記者王雯玲翻攝）