高師大71周年校慶 校長王政彥期勉師生「71 齊一協力」

鍾和風/高雄報導

國立高雄師範大學於今（7）日假和平校區運動場，舉辦71周年校慶慶祝大會暨運動會。今年主視覺為「71 齊一協力」，開幕式由校長王政彥主持，邀請美和科大校長王建臺、屏東大學教務長歐陽彥晶、全國校友總會首席顧問蔡國彬、校務顧問吳清亮、黃新郡及民意代表與校友等親臨會場，場面溫馨、活潑、熱鬧。音樂系管樂團在王戰主任指揮下，演奏了兩首樂曲「Perhaps Love」及「貓的報恩」，表達全校師生對高師大的凝聚力與向心力，並藉由這兩首溫馨、充滿活力的樂曲，祝賀高師大生日快樂。

廣告 廣告

慶祝大會暨運動會開幕式由校長王政彥親自主持。(圖/高師大提供)

校長王政彥表示，高師大創校71年來不斷蛻變茁壯，如今已成功轉型為培育優良師資及社會多元人才的雙核心大學。本校除了持續強化聯合國揭示的永續發展目標SDGs，使高師大成為深耕在地、接軌國際、傳承師範價值、善盡社會責任的優質學府。今年特別規劃於活動中心，首辦19個中心成果觀摩及交流展，同時搭配產學媒合日，邀請多家知名廠商共襄盛舉。

運動會開幕式以大會操活絡筋骨，由體育學系及運動競技與產業原住民專班學生帶領全校教職員工生熱烈參與外，運產班同學更以精彩的「薪火慶歡騰」表演，展現族人面對生命的熱情與團結精神。在這個充滿喜悅的時刻，以舞為語、以樂為心，祝福學校如同薪火般不息傳遞，持續發光發熱，邁向嶄新的篇章，為今年運動會揭開序幕。接著登場的創意啦啦隊競賽，各系均發揮創意，卯足全力展現特色，比賽結果原民藝術產業班、原民語文班、教育系分別榮獲冠軍、亞軍及季軍;最佳精神獎-事經系、最佳創意獎-數學系、最佳造型獎-生科系。此外，拔河冠亞軍賽、健走活動、趣味競賽以及最刺激的大隊接力，參賽者均全力以赴，賽事激烈、緊張、有趣。最後校慶活動尾聲，由校長王政彥頒發各競賽獎項，為高師大生日慶典畫下完美的句點。