高師大USR於田寮推出「肉香學堂」及「惡地酒香」雙活動
記者王正平／高雄報導
國立高雄師範大學執行「田寮月世界產業轉型與在地永續人才培育計畫」，在田寮區推出「田寮肉香學堂」與「惡地酒香 教育共釀」兩大活動，串聯農會、企業與地方社群，展現高師大USR在地方創生與風土教育上的成果；同時，高師大、田寮區公所與詮豐精密工具公司，完成「產官學三方策略聯盟協議書」簽署，為田寮永續發展奠定合作基礎。
「田寮肉香學堂」舉辦兩梯次課程，吸引逾百名大學生參加。課程以田寮履歷豬肉品牌為核心，規劃從產地到餐桌的食農體驗，包括灌香腸實作、產銷履歷與品牌故事介紹，讓學生理解食品安全與農業永續的重要性。田寮區長梅兆平、社會課長詹淑惠與地方代表陳琳潔皆到場支持，肯定高師大長期深耕地方，同時感謝農會主任許淑英推動在地農產教育。
「惡地酒香 教育共釀」品酒交流會，展示高師大USR團隊以田寮風土為基礎的研發成果。活動深獲高師大主管高度支持，包含管理學院院長譚大純、理學院院長任中元、前理學院院長洪振方、公關執行長鄂見智、教學發展中心主任任家弘與原住民族知識研究中心主任劉正元。主管們在課程整合、學生培力與資源連結上提供協助，強化計畫執行能量。
高師大校長暨計畫主持人王政彥表示，USR 團隊透過食農教育、地景踏查與風土產品開發累積地方共創能量，並結合本校多元課程，使學生以更全面的視角理解田寮。
梅兆平區長指出，聆聽高師大多年深耕田寮的歷程深受感動，未來區公所將持續支持，並與高師大攜手推動地方發展，讓田寮在教育、產業與文化上持續發光；詮豐董事長吳參貴提及，企業與大學合作是推動田寮永續的重要力量，期待以策略聯盟深化技術、文化與教育交流，共創田寮風土品牌。
活動中，協同主持人黃琴扉教授分享團隊在地方再生、廢校活化與產業轉型上的成果；共同主持人謝建元教授介紹「惡地威士忌」及刺竹、龍眼木灰、惡地泥岩製作的「惡地容器」，展現地方素材如何轉化為兼具文化與工藝特色的產品。
校長王政彥再次強調，未來將持續凝聚政府、企業與學校能量，使田寮成為教育創新與風土永續的重要基地，以跨域合作推動產業升級與文化再生，開啟田寮下一階段的永續故事。
