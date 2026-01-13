高年級靠一招延長「職涯賞味期」 桃竹苗分署助中高齡續航職場

莊小姐透過機械繪圖職訓提升技能，成功轉職成為繪圖工程師。（桃竹苗分署提供）

記者彭新茹／新竹報導

勞動力發展署桃竹苗分署為協助失（待）業民眾提升職場競爭力，委託轄區優質訓練單位辦理失業者職前訓練，現年五十七歲的莊小姐失業後在就業中心推介下參加機械製圖訓練，成功「更新」專業技能，順利轉職成為繪圖工程師，為自己的職涯延續更多可能，也拉長「職涯賞味期」。

桃竹苗分署表示，莊小姐年輕時曾累積品保、製程、物管及採購等豐富的職場實務經驗，對產業運作十分熟悉，參訓前，她在營造廠擔任內勤，熟知Auto CAD在工程領域上應用普遍，因公司經營權移轉，她被迫離職。為提升自身價值，經就業中心推介，她決定報名參加「機械製圖及智慧自動化設計人才培訓班」，希望透過專業訓練強化專業技能，為職涯開創更多可能。

莊小姐說，訓練收穫滿滿，不僅技能大幅提升，也更有自信心！結訓後順利考取兩張專業證照，並在結訓後一個月順利找到繪圖工程師的工作，目前已穩定就業滿四個月。

桃竹苗分署長賴家仁表示，許多中高齡勞工在中年轉職時，常因原有技能已不符合產業需求而面臨瓶頸。針對這類結構性失業問題，政府提供的職業訓練資源，能有效協助勞工補足技術落差，提升專業能力，不僅增強就業競爭力，也可延長職涯「有效期」，讓中高齡勞工持續發揮經驗與專長，開創新的職涯契機。

桃竹苗分署規劃自辦及委辦多元職訓課程，內容涵蓋科技、製造、餐飲、美容、設計及智慧自動化等領域，希望協助失(待)業民眾依興趣與職涯規劃，選擇適合課程，打造實務能力與就業競爭力，歡迎年滿十五歲以上、具有就業意願的失（待）業民眾踴躍報名參加。