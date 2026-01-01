「高年級」救國旅2-1》不甩酸民、不追CP值 他們旅遊獨鍾墾丁

銀髮族群黏著度高，一旦建立起品牌信任感，回流率相當穩定。(記者蔡宗憲攝)

〔記者蔡宗憲／屏東專題報導〕當網路輿論為了墾丁房價與沙灘問題吵得沸沸揚揚，甚至譏諷「去墾丁不如去沖繩」時，恆春半島的暖陽下，卻有一群沉默的旅人正悄悄回流。他們不使用Instagram打卡，不在乎網路聲量，更不追求極致的CP值；這群被忽視的「高年級玩家(銀髮族)」，正以獨有的步調，在國境之南找到屬於他們的桃花源，也為飽受抨擊的墾丁國旅，指出了一條未被重視的轉型之路。

安全感比什麼都重要

「到了這個看過就忘記的年紀，『安心』比什麼都重要」，82歲賴阿姨坐在墾丁福華飯店大廳，望著窗外的海景緩緩說道。這3年來，她已經造訪墾丁8次。對於網路上的喧囂，她不僅無感，甚至覺得遙遠。她坦言，隨著年歲增長，出國不再是首選，長途飛行的不適與海外就醫的風險，是家人與她最大的隱憂；反觀墾丁，這座擁有「類出國」度假感的海角，既有完善的醫療後援，且語言溝通無礙，成了她與高齡好友們每年必訪的聚點。她們不要錙銖必較的窮遊，要的是被照顧的貼心與隨遇而安的便利。

這股「銀髮逆流」並非偶然。84歲鄭爺爺在台北飯店業服務近半世紀，看盡繁華，對他而言，旅遊不再是趕行程的競賽。他形容恆春半島是全台難得的「全氣候舒適圈」，即便冬季落山風起，躲在飯店內與老友敘舊，或搭接駁車看海，那種「像在家一樣的安全感」，是國外旅遊無法替代的。他說，「年輕人趕時間、要刺激，我們有的是時間，要的是一種被接納的親和力。」

高鐵轉客運對體力仍是挑戰

然而，這片桃花源並非沒有門檻。72歲李阿姨說，相比中部高山的陡峭濕冷，恆春半島如雙流森林遊樂區的平緩地勢，對長者膝蓋友善，但她也直言，「最後一哩路」仍有痛點，北部南下的高鐵轉客運對體力是挑戰，而中小型民宿缺乏每日接駁導覽，難免讓依賴大眾運輸的長輩卻步。

資深導遊許先生分析，在國旅一片唱衰聲中，這群「高年級玩家」用行動證明了墾丁的另一種價值，或許是地方政府與觀光業者，在關注偏好出國的年輕及親子旅遊族群競爭外，更該深思的課題；如何優化無障礙交通與樂齡服務，接住這群含金量高、忠誠度高，且真心喜愛這片土地的長者，將是墾丁能否在風暴中轉身的關鍵。

恆春半島景點地勢大多平緩，很適合不分年紀的遊客。(記者蔡宗憲攝)

