「高年級」救國旅2-2》墾丁觀光轉型樂齡度假 瞄準銀髮族含金量

墾丁現階段的競爭優勢，不僅是藍天碧海的紓壓氛圍，更在於完善的平面動線。(記者蔡宗憲攝)

〔記者蔡宗憲／屏東專題報導〕台灣即將邁入超高齡社會，看準65歲以上族群「有錢、有閒」的高含金量，不同過去主打陽光與年輕客層的墾丁觀光圈，正積極展開一場針對「銀髮商機」的搶人大戰。包含凱撒、福華等指標業者，近期紛紛調整營運策略，強調「醫療可近性」與「健康養生」，屏東縣政府也祭出友善旅遊政策助攻，全力將恆春半島打造為全台首選的樂齡度假基地。

強打「醫療可近性」與「健康養生」

面對銀髮旅遊市場擴大，墾丁凱撒總經理郭軒作分析，熟齡族群與年輕遊客最大不同在於對「安全感」的重視。因此，墾丁現階段的競爭優勢，不僅是藍天碧海的紓壓氛圍，更在於完善的平面動線，以及距離恆春3家醫院僅15分鐘車程的「黃金醫療圈」。業者不僅在硬體上強化安全，近期更嘗試異業結盟，將健康食品、瑜伽禪修融入住宿體驗，試圖用「健康保養」的概念，吸引長輩Long Stay。

廣告 廣告

「重點在於將旅客轉化為生活夥伴。」墾丁福華總經理張積光則指出，銀髮族群黏著度高，一旦建立起品牌信任感，回流率相當穩定。因此，恆春半島的觀光策略正從單次消費，轉向提供細膩服務與環境體驗，讓長輩願意一來再來，將飯店視為第二個家。

除了星級飯店，屏東縣民宿協會理事長余松華說，當年輕族群對國旅信心不足時，銀髮族展現強大消費力，至少支撐淡季約一成業績。他觀察到，長輩們喜歡與「老朋友」成群出遊，民宿提供的唱歌、打牌、烤肉等私密聚會空間，正好滿足了他們的社交需求。此外，大眾運輸的半價優勢，也增加長輩出遊意願。

屏縣府推友善旅遊助攻

為協助產業吃下這塊大餅，屏東縣政府也展現強烈企圖心。縣府除整合食宿遊購行資源，推出「銀髮族及無障礙樂齡旅遊摺頁」，詳細列出無障礙接駁與景點座標，更搭配集章送放大鏡等貼心活動。交旅處透露，為因應2026年的銀髮旅遊專案，將規劃提供實質交通與住宿補助，鼓勵業者開發深度慢活行程，透過公私協力，要讓屏東成為「高年級玩家」的旅遊首選。

相關新聞請見︰

「高年級」救國旅2-1》不甩酸民、不追CP值 他們旅遊獨鍾墾丁

台灣即將邁入超高齡社會，65歲以上族群「有錢、有閒」含金量高。(記者蔡宗憲攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

馬太鞍堰塞湖水位降了！怪手超人壩頂開挖 最新引流畫面曝

墾丁2026曙光小遲到 佳樂水路跑吸引數千人

電纜新5雄》 太電下市惦惦復活了 搶進台電345KV電纜供應商

出現「橫槽擺正」！ 鄭明典示警：最常發生「寒潮爆發」天氣型態

