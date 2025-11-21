高度加工食品與巴金森氏症風險大增？最新研究：恐提高 2.5 倍

一名六旬的巴金森氏症（Parkinson’s Disease，PD）老翁，積極服用左旋多巴類藥物控制病情，有鑑於隨著用藥時間拉長，藥效波動變得更為劇烈，患者藥效存在時候可以很好，但藥效漸退（Wearing-Off）可能會像是「機器人斷電」一樣，身體瞬間就會無法動彈。為了避免危險的藥效漸退現象，該個案積極記錄自己每日用藥時間點與反應，與醫師共同打造個人化療程。然而，某次患者在結束重量訓練後，在回家的路上突然發生藥物漸退現象，雙腳無法控制、一步也無法踏出，僅能在人行道上等待家人來救援。

於美國及加拿大進修回國，現為臺北榮民總醫院助理教授級神經內科主治醫師陳俊宇醫師提到，面對仍有出現藥效漸退現象的病患，可考慮在療程中加入具有藥效漸退適應症的新藥，以減少左旋多巴類藥物的損耗，根據研究有機會延長on time時間將近1.5個小時。上述個案的療程在適當調藥後，至今沒有在外出時「斷電」，大幅減輕外出、運動的心理壓力，也減少了照護者的照護負擔。

誰會發生巴金森氏症？

陳俊宇醫師指出，巴金森氏症是台灣高齡族群常見的神經退化性疾病之一，好發於50至60歲以上長者，男性高於女性。因基因突變而發病的患者接近一成，其他九成患者無直接的發病原因，但可能與在環境中接觸到的毒物有關。此外，也有哈佛研究指出，若長期服用高度加工食品，出現巴金森氏症前驅症狀的風險可能攀升至2.5倍。

巴金森氏症常見症狀有哪些？如何確認自己是否有巴金森氏症？

陳俊宇醫師提醒，巴金森氏症常見的三大核心症狀為「行動遲緩」，「肢體顫抖」及「肢體僵硬」。此外，巴金森氏症發病前還有許多前驅症狀，其中最重要的是快速動眼期睡眠行為障礙，即病人睡覺時容易作夢，拳打腳踢；這種狀症很容易演變成巴金森氏症或相關的退化性疾病。因為巴金森氏症無法透過定期的健康檢查察覺，因此家中50歲以上的長輩若出現上述症狀，切莫輕視為老化結果，應該及早尋求神經內科醫師的評估，並進行相關的檢查。

巴金森氏症臨床上有哪些分期？為何及早治療很重要？

陳俊宇醫師強調，整體而言，會依據患者運動失能的嚴重度，分為五個階段：分別為

第一期：單側肢體出現症狀、

第二期：雙側肢體出現症狀，但仍可維持平衡、

第三期：平衡功能受到影響，較容易跌倒、

第四期：行動需要輔具，日常生活需他人協助、

第五期：無法行走，需要臥床或依賴輪椅。

值得一提的是，儘管還沒有可以根治巴金森氏症的藥物，但透過及早介入治療、生活型態及飲食調整，可以讓病人在退化的過程中，維持較好的生活品質，減少因疾病產生的併發症。

巴金森氏症的主力治療是什麼？

巴金森氏症目前的主力治療仍為左旋多巴類藥物，雖能有效緩解震顫、僵硬等主要症狀，但長期使用之下，藥效可能會逐漸縮短並產生波動，患者經常面臨「on」（藥物發揮作用）與「off」（藥效漸退）時段的劇烈落差。陳俊宇醫師指出，有時患者剛剛還能正常行走、說話，下一刻卻因藥效漸退現象而動彈不得，這種「雲霄飛車式」的狀態讓患者與照護者身心俱疲，生活品質、安全也受到極大影響。

治療巴金森氏症時，如何改善「斷電」的狀況？

陳俊宇醫師說明，臨床上有不同新藥可加入既有的左旋多巴類藥物療程中，來減緩斷電的情況，部分藥物需分多次服用，部分新藥只需一天服用一次。對於需要反覆服藥患者，新藥能有效減少「沒電」時間，讓生活恢復穩定節奏。其中新一代MAO-B抑制劑在作用機轉上可以改善運動症狀，對情緒低落與睡眠障礙等非動作症狀，文獻上顯示可能有幫助。此外，在醫囑建議下進行深腦刺激術或非侵入性聚焦超音波等，也是可進一步討論的治療選項。

最後，陳俊宇醫師也提醒，雖然現階段仍無法徹底治癒巴金森氏症，但只要及早就醫、穩定服藥，搭配健康飲食與運動習慣，仍能大幅提升生活品質。除了藥物以外，家人陪伴與長照系統支持也很重要。因為疾病隨著時間推進，患者可能從能獨立生活，到逐漸需要拐杖、輪椅，甚至臥床照護。家屬的理解與陪伴，是支撐患者走過疾病的重要力量。對於獨居長者，長照服務更扮演重要角色，協助就醫與日常安全管理。

（常春月刊／編輯部整理、文章授權提供／健康醫療網、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

