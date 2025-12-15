高度戒備「劍齒虎裝甲車」出動！黎智英三罪名皆成立 妻兒到庭見證

壹傳媒集團創辦人黎智英因涉嫌勾結外國勢力及發布煽動刊物，經過156天審訊後，於15日被裁定所有罪名成立。黎智英被控與旗下《蘋果日報》3間公司串謀勾結外國勢力，以及串謀發布煽動刊物，成為1997年香港回歸以來，利用國安法進行的最高層級審判。黎智英被拘押超過5年，判決結果可能引發新的外交爭端，而其確切刑期將擇日宣布，最高可能面臨無期徒刑。

約9點時，黎智英的太太、兒子以及天主教香港教區榮休主教陳日君抵法院。（圖／TVB）

當天清晨7點多，載著黎智英的黑色囚車從看守所出發，約7點半抵達西九龍法院。為確保審判順利進行，警方派出大量人力和警犬在法院周邊巡邏，同時出動反恐特勤隊及俗稱劍齒虎的裝甲車，展現高度戒備態勢。此次裁決開放507個公眾席供民眾旁聽，許多黎智英的支持者更在前一晚14日深夜於法院外露宿紮營，等待聆聽判決結果。

一位陳姓支持者表示，無論如何，大家都希望黎智英能早日獲釋，因為他已經非常虛弱，眾人都非常擔心他的健康狀況。約9點時，黎智英的太太、兒子以及天主教香港教區榮休主教陳日君抵達法院，多國領事館也派出代表到場聆聽審判。根據港媒現場觀察，黎智英的體型明顯比之前消瘦，但神情輕鬆，還向家屬及旁聽民眾揮手，且行走時無須別人攙扶。

香港警務處國家安全處總警司李桂華表示，第一被告黎智英的證供存在自相矛盾、前後不一和不足為信的情況，因此法庭在毫無合理疑點之下將他定罪。香港政府指控黎智英利用個人的國際人脈勾結外國勢力，遊說多個國家的議會制裁中港兩地政府及官員，又利用旗下《蘋果日報》煽動市民上街抗爭。在經過1月12日為期4天的求情日後，法院將擇日宣布黎智英的確切刑期。

