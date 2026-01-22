高度緊繃！新北選戰最新民調震撼 「三腳督」蘇巧慧、李四川差距驚人

政治中心／林昀萱報導

若新北市選戰呈現三腳督態勢，李四川、蘇巧慧最新民調緊咬。（合成圖／中午來開匯提供、蘇巧慧、黃國昌臉書）

2026新北市長選舉，民進黨已徵召立委蘇巧慧出戰，民眾黨主席黃國昌亦表態參戰，僅剩國民黨尚未確認是由台北市副市長李四川或新北市副市長劉和然參選，藍白合的可能性也備受關注。

《美麗島電子報》22日公布最新民調，新北市若呈現三腳督態勢，國民黨派出李四川參選將獲得34.2%支持率、蘇巧慧緊追在後獲得32.7%、黃國昌得到15.4%支持，李四川和蘇巧慧僅差距1.5％選情高度緊繃。上述三腳督情境中，李四川可以得到83.6%國民黨支持者選票；蘇巧慧則可以獲得83.5%民進黨支持者選票，雙方在基本盤的動員能力相當。若國民黨由劉和然參選，則蘇巧慧以36.2%領先、黃國昌22.7%居次、劉和然僅獲得14.4%支持。

新北市長選戰受關注，由左而右為劉和然、李四川、蘇巧慧、黃國昌。（圖／組合圖）

若藍白合成功將有三種情況，第一是由李四川45.8%領先蘇巧慧36.0%，這也是藍白唯一有贏面的情況；第二是蘇巧慧41.3%贏過劉和然31.2%；第三是蘇巧慧以41.8%超越黃國昌36.7%奪下新北市長寶座。

此次民調由《美麗島電子報》委託，對新北市設籍年滿20歲民眾，在2026年1月19日至1月21日進行調查。成功訪問樣本共1070人，其中住宅電話749人、行動電話321人，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.0個百分點以內。

