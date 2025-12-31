高度近視可以做雷射嗎？專家解析 SMART PRO 4.0 的新技術

近視雷射技術發展迅速，但不同術式背後牽涉到許多條件，包括角膜厚度、乾眼狀況、瞳孔大小與度數範圍等。不少民眾諮詢多家診所後，卻仍因設備與術式受限而無法施作。

從設備差異到臨床選擇

諾貝爾醫療集團張朝凱教授表示，不同診所提供的儀器與術式並不完全相同，有些患者雖經多次檢查仍被告知不適合某些雷射方式，並非眼睛條件過差，而是設備限制所造成。張朝凱教授指出，SMART 的核心就是以 Safety（安全）、Medical Expertise（專業）、Advance（進化）、Reliable（可信賴） 與 Total Care（全術式） 為基礎 ，借由齊備的檢查與術式，協助患者重新評估是否具備接受不同術式的條件，降低因設備不足而錯失合適矯正方式的情況。

SMART PRO：為高度近視打造的精準新選擇

在臨床案例中，張朝凱教授分享，有患者近視度數超過 1100 度、合併高散光且眼睛偏乾，導致 LASIK 與 TransPRK 都不適合。這類族群過去往往缺乏合適術式，但在 SMART PRO 4.0 的更新設備下，能以超薄透鏡技術減少角膜消耗，供醫師在臨床評估時參考，有機會提供更彈性的選擇。

SMART PRO 的高矯正範圍（近視達 1200 度、散光 600 度）讓許多高度近視者看見新的可能，也彰顯設備世代差異對臨床選擇的重要性。

夜間視力設計升級

不少正在考慮全飛秒手術的民眾，會擔心夜間視力的光暈與眩光問題。敦南諾貝爾主治醫師林宜鴻說明，SMART PRO 是在全飛秒技術後更進一步的設計，其中最受矚目的改良，就是光學區擴大至 8mm、有效光學區最大可至 7.2mm。

光學區越大，就越能減少瞳孔在夜間放大時造成的光暈感，對需要夜間開車或工作者而言，能更穩定夜視品質。林宜鴻醫師補充，相較前一代術式，SMART PRO 的光學區提升是許多患者追求的升級重點。

AI 輔助＋全面檢查：近視矯正邁入更精準的世代

過去的近視矯正多以「能不能做」為思考，但近十年逐漸轉向「如何更安全、更精準」。4.0 導入多項 AI 輔助，包括瞳孔中心、視軸中心定位與眼球旋轉補償等判讀技術，搭配更精密的術前檢查數據，讓評估條件更全面。

張朝凱教授也強調，在選擇近視雷射時，眼睛條件、工作需求與生活習慣，都是應與醫師充分討論的重要因子，透過齊全設備與專業評估，協助患者以更全面的視角找到最適合的矯正方式。張朝凱教授提醒，只要掌握充分資訊並依自身條件選擇，就能朝改善視覺與生活品質的方向更安心地前進。

文／劉一璇 圖／楊紹楚 影音／黃子軒