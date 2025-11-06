高度近視小心核性白內障 醫揭飛秒雷射白內障手術優勢





【NOW健康 林郁敏／台北報導】近年來，白內障有年輕化趨勢，眼科醫師陳逸川指出，臨床上發現許多50至60歲、仍在職場奮鬥的族群成為主要治療對象，特別是容易罹患「核性白內障」的高度近視患者。由於飛秒雷射白內障手術復原快、精準度高，深受這類族群青睞，術後滿意度也符合患者期待。



高度近視核性白內障患者福音 飛秒雷射微創手術大幅縮短恢復期



陳逸川醫師分享臨床觀察，許多中壯年患者平日工作忙碌，希望手術能將對日常生活的影響降至最低。傳統超音波乳化術雖然是主流，但術後視力穩定往往需1至2週的時間；相較之下，飛秒雷射手術平均3天即可恢復7至8成視力，讓患者能在最短時間內重返工作崗位。

陳逸川醫師曾收治一名58歲的跨國保險公司高階主管便是典型案例。他長年在台灣與大陸之間奔波，因高度近視長達1100至1200度，罹患核性白內障。為確保不影響工作進度，他特別安排1周假期回台接受飛秒雷射白內障手術，同時搭配高階人工水晶體，手術後僅2天便能搭機赴大陸工作，視力清晰度與生活品質顯著改善，並成功同時減輕老花困擾，達到遠近視力兼顧。



眼科醫師提醒高度近視族群注意 50歲後度數飆升恐是核性白內障



陳逸川醫師解釋，所謂 「核性白內障」常見於高度近視族群，患者在50歲後可能突然發現度數快速增加 ，由600度竄升至700或800度，甚至頻繁更換眼鏡仍無法改善，該症狀並非真正的近視加深，而是水晶體中央逐漸硬化成熟，產生類似凸透鏡的效果，使視力惡化。近年來，這類病例在臨床上愈發常見。



在治療方面，傳統超音波乳化術是將探頭透過小切口伸入眼內，逐步震碎白內障後再慢慢吸出。然而，陳逸川醫師說，若遇到白內障過於成熟，便需要消耗更多超音波能量，可能因此損傷角膜內皮細胞，導致角膜水腫甚至永久混濁，對視力恢復不利。由於角膜內皮細胞無法再生，高齡患者更是風險族群。



微創白內障手術新趨勢 飛秒雷射高精度分割幅減少超音波能量使用



相比之下，飛秒雷射白內障手術的優勢在於能以高精度分割白內障，將其切割成小塊後再以較低能量的超音波移除，不僅能有效縮短手術時間，還能大幅減少能量使用，約可節省一半能量，對角膜形成最佳保護。陳逸川醫師表示， 飛秒雷射白內障手術特別適合兩大族群，一是角膜狀況較差、白內障過熟的患者；二是中壯年希望迅速恢復、盡快回到工作崗位的族群。



最後，陳逸川醫師提醒，選擇飛秒雷射白內障手術時，患者仍需謹慎挑選合格院所與可信賴的醫師，並與專業醫師詳細討論。尤其若計畫搭配高階人工水晶體，必須根據自身視覺需求與生活型態，由醫師評估哪一類型最適合，才能真正兼顧遠近視力與生活品質。



