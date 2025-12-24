高度近視成白內障年輕化主因 完整視力檢查避免延誤治療

記者孫建屏／高雄報導

過去多發生於60歲以上長者的白內障，如今在40-50歲族群中愈發常見，顯示白內障「年輕化」已成明顯趨勢，其中高度近視者更屬於高風險族群。澄清眼科總院長吳孟憲醫師指出，近10年來觀察診間年輕型白內障案例明顯增加約4-5倍以上，不少患者視力模糊以為是度數增加，頻繁更換鏡片卻沒有改善，最終檢查才發現是早發性白內障所致。

吳孟憲指出，臨床上發現，高度近視者往往有白內障提早出現的情形，這與高度近視造成的眼軸拉長、眼球結構及眼內微環境改變有關，可能增加水晶體蛋白氧化和混濁的風險，使水晶體老化速度加快。

此外，不少高度近視者從小度數累積快速，加上現代人電子產品使用時間長、夜間光線刺激多，水晶體長期負荷遠超過一般族群，使得白內障可能在40-50歲就提早報到。

許多高度近視的患者在白內障初期，最容易誤判為「近視加深」。吳孟憲醫師分享診間案例，一名35歲教師在短時間內度數從1200度飆升至1800度，前往眼鏡行多次重新配鏡仍無法改善視線模糊的情況，後來經眼科檢查才發現，真正原因是水晶體混濁引起的「早發性白內障」。

吳孟憲強調：「正常情況下，成年後近視度數不會再明顯增加，如果突然看不清楚、視覺霧霧的，甚至度數愈配愈高，就需懷疑是白內障的可能」。

高度近視除了容易引發白內障，也可能帶來黃斑部病變、視網膜剝離等併發症，因此，吳孟憲建議，高度近視族群應將視力健檢列為「年度必做」的健康檢查項目之一。完整的視力健檢通常包括眼底攝影、OCT 光學斷層掃描、裂隙燈檢查等，能清楚觀察水晶體、視網膜與視神經的健康狀態，及早偵測病變並追蹤進展，以降低併發症風險。

吳孟憲說，在日常保養方面，高度近視者應養成良好用眼習慣、多從事戶外活動與攝取抗氧化食物，並搭配定期視力健檢，才能在症狀尚輕微時掌握變化，預防視力不可逆受損。

近10年來年輕型白內障案例增加約4-5倍，其中以高度近視患者最為常見，醫師建議，應將視力健檢列為「年度必做」的健康檢查項目。（澄清眼科提供）