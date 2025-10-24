高度近視族注意！視網膜剝離恐致失明，3大預警症狀你中了幾個？

作者/KingNet國家網路醫藥 編輯部





視網膜的功能與結構

視網膜位於眼球後方，為一層極薄的神經感光組織，負責接收光線並將影像訊號傳送至大腦。視網膜上有大量感光細胞，使人能感知光影、色彩與形狀。正常情況下，視網膜緊密貼附於視網膜色素上皮與脈絡膜之上，由這些深層組織提供養分。

當這層感光組織與下方的色素上皮層分離時，就是我們所說的視網膜剝離。視網膜一旦脫離，將失去營養供應，導致組織功能快速退化。若未妥善治療，視力將逐步惡化，最終可能導致失明。

視網膜剝離的發生原因與分類

視網膜剝離主要分為三種類型：

第一種為裂孔性視網膜剝離，是最常見的形式。其發生機轉為視網膜本身出現裂孔，玻璃體液體滲入裂口，進一步分離視網膜。高度近視、年齡增長導致玻璃體退化、曾接受眼內手術或有家族史者，均屬高風險族群。

第二種為牽引性視網膜剝離，常見於糖尿病視網膜病變或外傷後，因玻璃體內增生組織產生牽拉力，導致視網膜脫離。

第三種為滲出性視網膜剝離，則是因脈絡膜或視網膜血管異常滲出液體堆積於視網膜下方，例如葡萄膜炎、腫瘤或血管性病變等，均可能引發。

視網膜剝離的症狀有哪些？

視網膜剝離多數情況不會引起疼痛，症狀表現依脫離範圍與位置而異。常見初期症狀包括眼前突然出現黑點飄動、短暫閃光感，以及視野陰影或遮蔽感。





當剝離範圍擴大至中央視網膜時，患者會出現明顯視力下降、視物扭曲或中央視野模糊。部分個案甚至會描述有如窗簾自上或自側遮蔽視野的感受。若未即時治療，視網膜脫離可能擴及整個眼底，最終導致永久性失明。

視網膜剝離的治療方式有哪些？

一旦確診為視網膜剝離，需視嚴重程度選擇適當手術治療方式。包括玻璃體切除術、鞏膜扣壓術及氣體注入術等。部分患者可能需要結合兩種以上技術。成功手術可使視網膜重新附著，但視力恢復程度將依黃斑部是否受損及剝離時間長短而異。





若病灶尚未波及黃斑部，視力預後通常良好。反之，若黃斑部已受損傷，則即使手術成功，視力也可能無法恢復至原本水準。

哪些人是視網膜剝離的高風險族群？

視網膜剝離雖無法百分之百預防，但高風險族群可透過定期檢查與症狀警覺性，有效降低嚴重後果的發生機率。





高度近視者（近視超過 6 百度）、糖尿病患、有眼外傷史、曾接受眼科手術或家族病史者，皆應每年進行一次眼底檢查。若出現新發的飛蚊感、閃光、視野遮蔽或視力突然下降等現象，應儘速就醫，由專業眼科醫師進行瞳孔擴張檢查。當視覺出現異常變化時，不應掉以輕心。視網膜剝離的治療成效與就醫時機息息相關，及早辨識、即時處理，是避免永久視力損害的關鍵。



