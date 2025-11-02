高度近視 白內障提早10年報到

現行健保給付規定，五十五歲以下進行白內障手術需事前申請，從健保資料庫數據發現，申請人數每年以三十%的速度增加，可見五十五歲以下的年輕白內障患者比例攀升。吳孟憲醫師指出，高度近視造成白內障提早報到，三C族群長時間盯著螢幕導致近視度數加深、白內障也提早發生。近年來澄清眼科門診發現四十多歲的白內障患者有逐年增加趨勢，需手術治療患者相較十年前增加約四到五倍。

白內障是由於水晶體老化或病變引起，屬於一種漸進性視力退化疾病。近年來，白內障有年輕化的趨勢，與現代生活型態密切相關，主要原因包含以下三項：一、高度近視（大於五百度）：為年輕型白內障最常見的原因之一。高度近視患者若度數在短時間內快速增加，可能造成水晶體代謝異常與混濁，進而引發白內障。二、三C使用過度：長時間注視螢幕會使眼睛長期處於疲勞狀態，導致氧化壓力上升、自由基累積，使水晶體老化速度加快。三、紫外線暴露：紫外線為已知的白內障危險因子之一。若長時間在戶外活動而未配戴具防護效果的太陽眼鏡，紫外線能量會逐漸破壞水晶體蛋白結構，增加白內障發生風險。

廣告 廣告

吳孟憲醫師指出，「高度近視患者不僅容易併發視網膜病變外，因為眼軸較長容易玻璃體退化、液化，造成水晶體氧化速度加快，白內障就會提早來報到。」

維持良好的生活習慣是延緩眼睛老化的關鍵。保持充足睡眠、均衡飲食、避免長時間使用三C產品，以及外出時配戴太陽眼鏡，皆有助於減少水晶體氧化壓力，延緩白內障的發生。

醫師建議，大於五百度的高度近視族群每年至少進行一次完整的眼科檢查，以便及早發現水晶體混濁或其他視力異常變化。若出現視線模糊、眩光、夜間視力變差或色彩飽和度下降等情形，可能是白內障初期徵兆，應儘早就醫檢查。