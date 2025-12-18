高強度間歇、有氧運動減脂 研究揭持續是關鍵

（中央社記者曾以寧台北18日電）國內成人近半有肥胖問題，如何減少內臟脂肪更是一大難題。研究發現，有氧運動進行8週內，比高強度間歇運動有較好減脂效果；但只要堅持16週，兩者都能減掉約10%內臟脂肪。

根據衛生福利部國民健康署統計，國內約半數成人有過重或肥胖問題，脂肪分布中，內臟脂肪又和心血管疾病、慢性病等問題有較高關聯性。

台南護理專科學校副教授張祐瑄今天在護理研究成果應用與護理創新競賽頒獎典禮上，分享研究成果指出，從社區挑選年齡40到60歲、體脂率超過25%男性及體脂率超過30%女性共166人，要求進行運動訓練，並每天記錄，但不需要刻意節食。

張祐瑄說明，研究第一階段先分2大組，分別讓受試者每週3次進行有氧，或高強度間歇運動（HIIT）。8週後進行第二階段，讓受試者嘗試繼續做同運動、轉換做另一種，或是增加進行阻力訓練。

結果發現，若只觀察短期前8週效果，有氧運動減少內臟脂肪的效果，比間歇性高強度運動好。但若觀察完整16週，持續做有氧運動和高強度間歇運動，平均可分別減少原有內臟脂肪的12.56%和8.74%，兩者間無統計上的顯著差異，顯示是可達到相似減脂效果。

張祐瑄解釋，過往研究發現，穩定運動的好處，要在身體適應這項運動後才會顯現，通常至少需要2到4週；一般人多對有氧運動較熟悉，對高強度間歇運動較不熟悉，可能因此導致高強度間歇運動受試者在16週後才看出效果。

在受試者自評費力感受部分，也可看到受試者適應運動的趨勢。張祐瑄說，在前4週，高強度間歇運動與有氧運動者的自評費力程度差異很大，但到後來趨於一致。此外，研究也發現，受試者若本身內臟脂肪較高，或本身是高血脂患者，後續降低內臟脂肪的效果比較好。

張祐瑄表示，無論選擇高強度間歇運動或有氧運動，只要持續16週堅持同一種運動，兩者效果差異不大；運動與其追求複雜多變，維持長期穩定才是達成減脂效果的關鍵。（編輯：吳素柔）1141218